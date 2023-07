Serba-serbi Film Napoleon: Pemeran dan Jadwal Rilis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Napoleon disutradarai Ridley Scott yang pernah menggarap Gladiator dan Blade Runner. Film Napoleon menggambarkan kehidupan dan petualangan sang jenderal terkenal dari Prancis. Film Napoleon dijadwalkan tayang pada 22 November 2023. Joaquin Phoenix aktor yang akan memerankan tokoh Napoleon Bonaparte.

Tentang film Napoleon

Ridley Scott telah mengambil inspirasi dari kisah nyata Napoleon Bonaparte, tokoh sejarah dengan peristiwa penting dan kepemimpinan yang luar biasa. Dia berencana menjadikan film ini sebagai saga epik dengan pengalaman sinematik yang mendalam. Film Napoleon mengisahkan tentang kehidupan pemimpin legendaris yang mulanya jenderal militer menjadi kaisar. Cuplikan atau trailer film ini telah dirilis.

Mengutip The Movie DB, dalam film ini, Joaquin Phoenix memerankan tokoh Napoleon dan Vanessa Kirby memerankan Josephine, istri Napoleon. Sementara itu, Tahar Rahim berperan sebagai Paul Barras, seorang komisaris tentara revolusioner yang mengangkat Napoleon menjadi seorang jenderal.

Mengutip Vogue, film ini diproduksi Apple TV+ akan tersedia di bioskop dan platform streaming. Namun rilisan di platform streaming setelah penayangan di bioskop. Napoleon berpotensi menjadi salah satu film yang mengundang diskusi tentang sejarah ketokohan.

Ridley Scott dan Joaquin Phoenix sebelumnya bekerja sama dalam Gladiator. Film Napoleon juga akan mempertemukan kembali Scott dengan penulis naskah David Scarpa. Keduanya pernah terlibat penggarapan film All the Money in the World.

Scott juga akan bertindak sebagai produser bersama dengan Mark Huffam dan Kevin J. Walsh. Winston Azzopardi, Raymond Kirk, dan Janine Modder akan berperan sebagai co-producer. Adapun Aidan Elliott menjadi produser eksekutif. Napoleon dibintangi Ben Miles (Caulaincourt), Ludivine Sagnier (Theresa Cabarrus), Matthew Needham (Lucien Bonaparte), Youssef Kerkour (Marshal Davout).

