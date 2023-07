Sinopsis Voice of Silence, Film Yoo Ah In pada 2020 yang Raih Banyak Penghargaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Voice of Silence kembali dibicarakan publik usai rilis 3 tahun silam. Mengutip dari Asian Wiki, film ini berhasil memborong 4 piala di dua acara penghargaan yang berbeda. Pada Blue Dragon Film Awards 2020, Voice of Silence memenangkan Aktor Terbaik (Yoo Ah In) dan Sutradara Baru Terbaik (Hong Ui Jung). Penghargaan yang sama juga didapatkan keduanya pada BaekSang Arts Award 2021.

Nah, berikut ini merupakan informasi lebih lanjut soal Voice of Silence.

Tentang Voice of Silence

Judul: Voice of Silence

Genre: Kriminal, Drama

Tanggal rilis: 15 Oktober 2020

Sutradara: Hong Eui Jeong

Penulis skenario: Hong Eui Jeong

Film Voice of Silence yang dibintangi Yoo Ah In. Dok. IMDb

Sinopsis Voice of Silence

Mengutip dari Asian Wiki, My Drama List, dan Imdb, Voice of Silence menceritakan kisah Tae In (Yoo Ah In) yang tidak pernah berbicara dan Chang Bok (Yoo Jae Myung). Keduanya memiliki pekerjaan berdasarkan panggilan untuk membersihkan tempat kejadian perkara (TKP).

Suatu hari, mereka mendapatkan klien bernama Yong Seok. Saat mendatangi tempat perjanjian, keduanya malah bertemu dengan seorang anak bernama Cho Hee. Biasa mereka harus membersihkan tempat setelah kejadian kriminal, kini mereka harus menjadi penculik karena Young Seok ditemukan meninggal.

Ketiganya kini harus hidup bersama. Cho Hee menjadi anak perempuan yang nurut dan baik bagi kedua paman itu. Cho Hee bahkan berlaku baik ketika dirinya ikut ke TKP untuk panggilan kerja yang lain. Setelah beberapa lama, Chang Bok yang harusnya kembali ke rumah usai mendapatkan uang tebusan Cho Hee malah menghilang. Hal ini membuat Tae In harus menghadapi situasi tak terduga sendirian.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film box office Korea Selatan, Voice of Silence. Foto: Klik Film

Daftar Pemain Voice of Silence

Pemeran Utama:

1. Yoo Ah In sebagai Kim Tae In

2. Yoo Jae Myun sebagai Chang Bok

3. Moon Seung Ah sebagai Bae Cho Hee

Pemeran Pendukung:

1. Yoo Seong Ju sebagai Il Gyu

2. Kim Do Hyeong sebagai ayah Cho Hee

3. Ha Jae Yeol sebagai preman

GABRIELLA AMANDA | ASIAN WIKI | IMDB | MY DRAMA LIST

Pilihan Editor: Film Box Office Korea, Voice of Silence Bisa Ditonton di Klik Film