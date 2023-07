5 Hal Menarik Drakor Celebrity yang Belum Banyak Orang Tahu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Drakor Celebrity saat ini sedang banyak dibicarakan netizen. Drakor ini telah tayang perdana pada 30 Juni 2023 di Netflix dan mendapatkan respon positif dari banyak penonton. Celebrity mengisahkan tentang ketenaran, uang, kekuasaan. Seo A-ri meraih ketenaran di media sosial dalam waktu singkat. Namun, ada banyak konsekuensi yang menanti Seo A-Ri ke depannya di balik kemewahan dan kemudahan yang didapat selama ini.

Apa yang membuat drama ini menarik di mata penonton? Berikut 5 hal menarik drama Celebrity yang belum banyak orang ketahui yang telah kami lansir dari berbagai sumber:

1. Menceritakan Alur Kehidupan Selebritas

Sesuai dengan judulnya "Celebrity", drakor ini menceritakan tentang kehidupan selebritis yang tidak seindah postingan di akun media sosialnya. Di sini kita juga akan menyaksikan kehidupan para idol K-Pop yang dipenuhi dengan banyak skandal.

Seo Ah Ri merupakan selebritas Korea Selatan yang berusaha keras untuk menaikkan nama dan popularitasnya. Dia berusaha dengan berbagai cara untuk masuk ke dalam dunia entertainment. Berbagai skandal harus dia hadapi untuk menjadi nomor satu.

2. Park Gyu Young Menjadi Pemeran Utama

Park Gyu Young merupakan aktris kelahiran 1993 yang mengisi pemeran utama dalam serial drama yang sedang on going ini. Drama Celebrity tayang dalam 12 episode di Netflix. Park Gyu Young memulai debutnya pada 2016. Namanya semakin melejit dan dikenal banyak orang sejak dia membintangi drakor Devil Judge dan It's Okay to Not Be Okay,

3. Kang Min Hyuk Debut Perdana

Salah satu pemain utama berikutnya yaitu Kang Min Hyuk. Kang Min Hyuk merupakan salah satu anggota dari CN BLUE yang telah berkarier di industri entertainment sejak 2009. Sudah berbagai judul drakor dia bintangi, salah satunya Oh! Master di tahun 2021. Drakor tersebut merupakan drakor terakhir sebelum akhirnya dia memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia yang telah membesarkan namanya. Akhirnya Kang Min Hyuk debut kembali di drakor Celebrity yang berperan sebagai CEO perusahaan kosmetik.

4. Mengajak Para Selebgram

Berbeda dengan drakor lainnya, drakor Celebrity membuka audisi dan mengajak sekitar 30 orang selebgram, aktris, dan lain sebagainya untuk menjadi Cameo dalam drama ini. Bahkan dia juga mengajak bintang K-Pop yaitu Seol In-a, Lee Junho, Yuqi G(I)-DLE, dan model Jung Eugene untuk berperan sebagai Cameo dalam drama Celebrity.

5. Menggunakan Barang-Barang Mewah

Pemain utama Park Gyu Young dalam drakor Celebrity tampil menggunakan barang-barang mewah di setiap episodenya. Adapun beberapa merek gaun yang dipakainya yaitu Alexander McQueen, Louis Vuitton, dan Prada.

Nah demikian beberapa 5 hal menarik drakor Celebrity. Celebrity bisa Anda saksikan di Netflix sekarang juga. Selamat menonton!

DWI LUCY SUSETIOWATI

