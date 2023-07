Park Bo Gum Turut Membintangi Proyek Musikal Let Me Fly

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi berita yang beredar luas, agensi Park Bo Gum, THEBLACKLABEL menyatakan sang aktor secara positif sedang dalam pembicaraan untuk membintangi Let Me Fly. Sementara itu, seorang pejabat dari perusahaan investasi dan distribusi musikal Let Me Fly menyatakan belum ada konfirmasi tentang casting proyek musikal tersebut.

Mengacu antaranews, Let Me Fly dijadwalkan akan ditampilkan sebanyak 100 kali sejak 26 September 2023 sampai 10 Desember 2023 di YES24 Stage di Seoul, Korea Selatan. Setelah itu, para pemain, termasuk Park Bo Gum yang dikabarkan turut berkontribusi akan melakukan perjalanan untuk menyapa penonton di Busan, Anyang, dan lainnya.

Profil Park Bo Gum

Park Bo Gum lahir pada 16 Juni 1993 di Korea Selatan. Ia merupakan pribadi yang peduli dengan perasaan orang lain sehingga berusaha keras untuk menjaga perasaan tersebut agar tidak tersinggung. Namun, kini, ia sedang belajar untuk menguasai seni mengekspresikan perasaan kepada orang lain dengan jelas.

Sebelum menjadi aktor ternama seperti sekarang, Bo Gum dulu bermimpi menjadi penyanyi-penulis lagu. Sejak kecil, ia sering bermain piano dan menyanyikan himne di gereja. Bahkan, sang ayah kerap merekam semua yang Bo Gum lakukan di camcorder. Kepercayaan dirinya pun telah terbangun sejak kecil sehingga tidak pernah canggung tampil di depan kamera. Selain itu, ia juga tidak pernah benar-benar melepaskan hidupnya dari dunia musik. Sebab, ia menempuh pendidikan di jurusan teater musikal, Universitas Myongji. Lalu, ia juga pernah berkontribusi sebagai direktur musik dalam musikal Hairspray pada 2017.

Pada dunia adu peran, nama Bo Gum melambung berkat perannya sebagai Choi Taek dalam drama Korea populer Reply 1988. Aktor ini berhasil mengantongi beberapa penghargaan akting untuk penampilannya, termasuk Asia Star Award di Asia Artist Awards 2016 dan penghargaan Aktor Baru Terbaik di APAN Star Awards. Ia memperkuat status aktornya melalui peran utama dalam Love In The Moonlight.

Berdasarkan cosmo.ph, Park Bo Gum merupakan salah seorang aktor Korea Selatan yang dermawan. Ia secara diam-diam pernah menjadi sukarelawan di panti asuhan selama 7 tahun. Bahkan, ia l mengirim surat tulisan tangan dan kue ke panti asuhan sebelum mendaftarkan diri mengikuti wajib militer. Lalu, pada 2019, ia juga berpartisipasi dalam estafet Miracle365 yang mengumpulkan uang untuk pembangunan rumah sakit spesialisasi dalam perawatan jangka panjang amyotrophic lateral sclerosis (ALS).

Pada Agustus 2020, Park Bo Gum mendaftar wajib militer dan bertugas di angkatan laut. Lalu, pada 30 April 2022, ia keluar dari wajib militer dan memilih menjadi co-hosting Baeksang Arts Awards ke-58 sebagai comeback pertamanya. Sejak Januari 2023, secara resmi, ia bergabung dalam agensi barunya, yaitu THEBLACKLABEL. Sebelumnya telah banyak spekulasi tentang kontrak baru yang akan dijalinnya dengan agensi-agensi besar, seperti HYBE dan YG Entertainment. Kendati demikian, kedua agensi tersebut menolak kabar tersebut.

