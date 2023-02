Profil dan Fakta Menarik Park Bo Gum, Nation's Boyfriend Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Park Bo Gum sudah tidak asing lagi di telinga penggemar drama Korea atau drakor. Aktor yang melejit lewat drama Reply 1988 ini memang kerap menarik perhatian. Image-nya sebagai orang yang innocent pun membuat gemas banyak orang. Bahkan, dia sampai dijuluki Nation’s Boyfriend oleh warga Korea Selatan.

Beberapa hari belakangan, nama Park Bo Gum seringkali trending di berbagai platform media sosial. Hal ini karena aktor kelahiran 1993 tersebut tengah mencari agensi baru setelah hengkang dari Blossom Entertainment. Sempat dikabarkan akan masuk HYBE Label dan YG Entertainment, Park Bo Gum akhirnya memilih The Black Label sebagai agensi selanjutnya.

Baca Juga: Park Bo Gum Gabung The Black Label Usai Bantah Pindah ke YG Entertainment dan HYBE

Lantas, bagaimana profil dari Park Bo Gum? Apa saja fakta menarik dari Nation’s Boyfriend Korea Selatan ini? Berikut profil dan fakta menarik Park Bo Gum. Yuk, simak!

Profil Park Bo Gum

X

Park Bo Gum memulai debutnya sebagai aktor pada tahun 2011 melalui film Blind. Namanya semakin melambung setelah bermain dalam film Reply 1988 yang tayang pada 2015. Berikut profil singkat Park Bo Gum.

Park Bo Gum dalam drama Record of Youth sebelum masuk wajib militer. Foto: Netflix

Nama asli: Park Bo Gum

Nama panggilan: Bogum

Tempat lahir: Seoul, Korea Selatan

Tanggal lahir: 16 Juni 1993

Profesi: Aktor, Pembawa Acara

Agensi: The Black Label

Tahun Debut: 2011

Pendidikan terakhir: Myongji University, Departemen Studi Film dan Musik

Tinggi: 182 cm

Zodiak: Gemini

Fakta Menarik Park Bo Gum

Selama perjalanan kariernya, Park Bo Gum kerap mendapat sorotan publik karena kepribadian dan kemampuannya dalam beradu akting. Berikut fakta menarik Park Bo Gum.

1. Mendapat Banyak Julukan Kesayangan dari Warga Korea Selatan

Park Bo Gum dikenal sebagai aktor yang dijuluki Nation’s Boyfriend karena sikapnya yang lembut dan penampilannya yang ‘cocok dijadikan pacar’. Selain itu, dia juga mendapat julukan Nation’s Crown Prince setelah akting mengagumkannya di drama Korea Love in The Moonlight. Tak berhenti sampai di situ, Park Bo Gum kembali menerima julukan Nation’s Son in Law karena kepribadiannya yang dicintai oleh semua kalangan warga Korea Selatan.

Aktor Park Bo-gum saat menghadiri konferensi pers menjelang acara jumpa penggemarnya bertajuk "2019 Park Bo Gum Asia Tour In Jakarta" di Jakarta, Jumat 22 Maret 2019. ANTARA News/Lia Wanadriani Santosa

2. Seorang MC Handal

Selain sebagai aktor, Park Bo Gum juga merupakan seorang MC yang handal. Pada 2015 lalu, dia pernah menjadi MC acara musik mingguan, KBS Music Bank, bersama Irene Red Velvet. Selain itu, dia juga kerap didapuk sebagai MC untuk beberapa acara penghargaan bergengsi seperti MAMA 2022.

3. Seorang Pianis saat Masih Muda

Park Bo Gum memiliki banyak bakat terpendam, salah satunya adalah bermain piano. Diketahui saat Park Bo Gum masih muda, dia pernah menjadi pianis di gereja tempatnya beribadah.

4. Pernah Menjadi Model Video Musik

Tak hanya bermain film dan drama dengan durasi yang panjang, Park Bo Gum juga pernah menjadi model dalam video musik. Pada 2020 lalu, Park Bo Gum muncul dalam video musik berjudul I Will Give You All milik Lee Seung Chul.

Film dan Drama yang dibintangi Park Bo Gum

Selama perjalanan kariernya, Park Bo Gum telah membintangi banyak judul drama dan film. Berikut daftar film dan drama yang pernah dimainkan oleh Park Bo Gum.

Daftar Judul Film:

1. Wonderland (2022)

2. Seo Bok (2020)

3. Coin Locker Girl (2015)

4. The Admiral: Roaring Currents (2014)

5. A Hard Day (2014)

6. Runway Cop (2012)

7. Blind (2011)

Daftar Judul Drama

1. Record of Youth (2020)

2. Itaewon Class (2020)

3. Encounter (2018)

4. Love in the Moonlight (2016)

5. Reply 1988 (2015)

6. Hello Monster (2015)

7. The Producers (2015)

8. Cantabile Tomorrow (2014)

9. Wonderful Days (2014)

10. Wonderful Mama (2013)

11. Bridal Mask (2012)

12. Drama Spesial Still Picture (2012)

13. Hero (2012)

Itulah rangkuman informasi mengenai profil dan fakta menarik Park Bo Gum. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

Baca: Park Bo Gum Gabung The Black Label Usai Bantah Pindah ke YG Entertainment dan HYBE