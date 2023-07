5 Hal Menarik Ma Dong Seok, Train to Busan hingga Hollywood

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Roundup: No Way Out atau The Outlaws 3 menembus 10 juta penonton sejak tayang di bioskop Korea Selatan pada Rabu, 31 Mei 2023. Pencapaian jumlah penonton film itu dalam kurun waktu 32 hari, tepatnya pada Sabtu, 1 Juli 2023, menurut distributor film ABO Entertainment. Ma Dong Seok mengenang upayanya bersama kru sejak membuat film pertama, The Outlaws yang dirilis pada 2017.

"Delapan tahun silan, kami duduk di ruangan kecil dan mulai merencanakan film ini. Kami bahkan tidak yakin bisa dibuat secara realistis," tulis aktor Korea Selatan Ma Dong Seok di Instagram pada Sabtu, 1 Juli 2023.

Tentang Ma Dong Seok

1. Mula karier Ma Dong Seok

Ma Dong Seok atau akrab dikenal sebagai Don Lee aktor Korea-Amerika yang lahir pada 1 Maret 1977. Ia memulai karier dalam dunia aktingnya melalui film Heaven’s Soldiers pada 2005. Setelah membintangi banyak film dan drama Korea, ia makin memikat minat publik melalui The Eternals sebagai Gilgamesh.

2. Kewarganegaraan

Mulanya Ma Dong Seok warga negara Korea Selatan. Namun, ia memiliki kewarganegaraan ganda ketika pindah ke Amerika Serikat bersama keluarganya pada 1989. Ia tinggal di Ohio. Saat di Ohio, ia melanjutkan pendidikan menengah atas.

3. Kuliah pendidikan jasmani

Sesudah menamatkan pendidikannya di Ohio, Ma Dong Seok melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Columbus State University. Ia menempuh jurusan pendidikan jasmani. Mengutip Allkpop, setelah lulus perguruan tinggi Ma Dong Seok bekerja sebagai pelatih pribadi untuk seniman bela diri campuran, Mark Coleman dan Kevin Randleman.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Train to Busan

Ma Dong Seok sudah meniti karier akting sejak 2005. Ia membintangi banyak film, seperti Heaven’s Soldiers, The Neighbors, dan Kundo: Age of the Rampant. Tapi, puncak popularitasnya ketika membintangi film Train to Busan sebagai Sang-Hwa.

Dalam film Train to Busan, Ma Dong Seok berperan sebagai Sang-Hwa dan berakting dengan Gong Yoo. Mengutip Soompi, film tersebut sukses memopulerkan nama Ma Dong Seok, karena berhasil ditonton 10 juta penonton di Korea Selatan.

5. Marvel dan Hollywood

Setelah menuai kesuksesan dalam film Train to Busan, Ma Dong Seok mengambil peran dalam film garapan Marvel, The Eternals. Kabar itu diketahui ketika majalah America Entertainment Weekly memberi bocoran mengenai peran Ma Dong Seok sebagai Gilgamesh.

Ma Dong Seok dikabarkan menjadi produser dan pemeran utama dalam film Hollywood. Film tersebut adalah adaptasi dari novel Hell Divers karya Nicholas Sansbury Smith. Mengutip Soompi, Hell Divers memiliki cerita tentang alam semesta pascaapokaliptik setelah terjadi Perang Dunia III. Ma Dong Seok akan menjadi penyelam legendaris yang dikenal dengan nama X.

Pilihan Editor: Mengenal Ma Dong Seok, Pemeran Utama dan Produser Hell Divers