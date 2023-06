Mengenal Ma Dong Seok, Pemeran Utama dan Produser Hell Divers

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ma Dong Seok dikabarkan menjadi produser dan pemeran utama dalam film Hollywood. Film tersebut adalah adaptasi dari novel Hell Divers karya Nicholas Sansbury Smith.

Mengutip Soompi.com, Hell Divers memiliki cerita tentang alam semesta pascaapokaliptik setelah terjadi Perang Dunia III. Ma Dong Seok akan menjadi penyelam legendaris yang dikenal dengan nama X.

Profil Ma Dong Seok

Baca Juga: Perjalanan Joe Taslim dari Atlet Judo Menjadi Aktor Tembus Hollywood

Ma Dong Seok dikenal dengan nama Don Lee, aktor Amerika-Korea Selatan kelahiran 1 Maret 1971. Pada 1989, ia bersama keluarganya pindah ke Amerika. Saat di Amerika, Ma Dong Seok akrab dipanggil dengan nama Don Lee. Ia memakai nama tersebut agar orang-orang di sekitarnya tidak kesulitan menyebut namanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah lulus dari perguruan tinggi di Amerika, Ma Dong Seok bekerja pada bidang seni bela diri campuran sebagai pelatih fisik. Kariernya sebagai aktor dimulai ketika ia mengikuti audisi untuk mendapat peran dalam film Heaven’s Soldiers pada 2005. Ia mendapat peran sebagai Hwang Sang Wook, ia kembali ke Korea Selatan.

Sejak film Heaven’s Soldiers, Ma Dong Seok mendapat banyak tawaran sebagai pemeran pendukung sebagai sosok yang kuat. Pada 2008, Ma Dong Seok mendapat peran pendukung dalam film The Good, The Bad, and The Weird.

Pada 2012, Ma Dong Seok mulai mendapat peran penting dalam film Nameless Gangster: Rules of the Time. Ia mendapat peran sebagai seseorang yang kasar. Pada tahun yang sama, ia juga membintangi film The Neighbors sebagai rentenir yang gemar melakukan teror kepada orang sekitarnya.

Karier Ma Dong Seok sebagai aktor mendapat popularitas internasional ketika ia membintangi film Train to Busan sebagai Sang-Hwa pada 2016. Train to Busan juga membawa Ma Dong Seok mendapat nominasi sebagai aktor pendukung terbaik di Asian Film Award 2017 dan KOFRA Film Awards 2017.

Pada 2019, nama Ma Dong Seok menjadi sorotan publik ketika berhasil menjadi bagian dari film Marvel berjudul The Eternals. Dalam film The Eternals, ia berperan sebagai Gilgamesh yang beradu akting dengan Angelina Jolie, Salma Hayek, dan Brian Tyree Henry.

Pilihan Editor: Sebelum Park Seo Joon, Aktor Korea Selatan Ma Dong Seok Lebih Dulu Masuk Dunia Marvel