Mengenal Cillian Murphy, Pemeran Utama Film Oppenheimer

TEMPO.CO, Jakarta - Film Batman Begins (2005) yang disutradarai Christopher Nolan, Cillian Murphy berperan sebagai Scarecrow musuh Batman yang menggunakan racun halusinasi. Di film lainnya Christopher Nolan yang terbaru, Cillian Murphy akan berperan dalam Oppenheimer. Film Oppenheimer, akan rilis pada 19 Juli 2023.

Profil Cillian Murphy



Cillian Murphy lahir pada 25 Mei 1976. Cillian Murphy sempat kuliah di Universitas College Cork, tapi tidak melanjutkan studinya. Setelah tak kuliah, ia bergabung dalam kelompok teater Corcadorca Theater Company di Cork, Irlandia.

Karier aktingnya berlanjut. Mengutip IMDb, film pertama dia Disco Pigs yang dirilis pada 2001. Namanya menjadi terkenal ketika melakoni film 28 Days Later pada 2002. Peran Cillian Murphy dalam film tersebut membuat dia mendapat nominasi sebagai Best Newcomer at the Empire Awards dan Breakthrough Male Performance dari MTV Movie Awards.

Murphy mendapat kesempatan akting untuk berbagai peran meniti kariernya. Ia membintangi film Cold Mountain (2003), Girl with a Pearl Earring (2003), Breakfast on Pluto (2005). Ia masuk dalam nominasi Golden Globes for Best Actor in a Comedy dan memenangi Best Actor for the Irish Film and Television Academy Awards

Di puncak kariernya dalam film ketika dia berperan sebagai Scarecrow dalam film Batman Begins (2005) dan The Dark Knight (2006) arahan Christopher Nolan. Ia juga memikat secara identik ketika memerankan Thomas Shelby dalam serial Peaky Blinder pada tahun 2013.

Mengutip Hollywood Reporter, Nolan mengakui kemampuan akting Murphy yang membuat dia terkesan. Itu membuat Nolan mengajak Cillian Murphy dalam beberapa filmnya seperti Inception (2010), Dunkirk (2017), sampai Oppenheimer yang akan rilis bersamaan dengan film Barbie pada medio Juli 2023.

