Sinopsis Heart of Stone dan Para Pemeran Film Itu

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Gal Gadot merayakan debut cuplikan atau trailer film thriller, Heart Of Stone. Pada Sabtu, 17 Juni 2023, Gal Gadot menghadiri acara Penggemar Global Tudum Netflix di Sao Paulo, Brasil. “Heart of Stone akan menjadi film yang epik,” kata Gal Gadot.

Pada 11 Agustus 2023, Netflix akan merilis film Heart of Stone. Film yang disutradarai Tom Harper. Sebelumnya, Harper telah menggarap film menarik, seperti The Woman in Black: Angel of Death, Wild Rose, dan The Aeronauts.

Mengutip Variety, naskah Heart Of Stone ditulis oleh Allison Schroeder dan Greg Rucka. Heart of Stone akan dibintangi oleh Gal Gadot, Jamie Dornan, dan Alia Bhatt. Heart of Stone akan menjadi film Hollywood pertama untuk Alia Bhatt.

Sinopsis Heart of Stone

Gal Gadot berperan sebagai Rachel Stone. Adapun Jamie Dornan berperan sebagai Parker. Mereka agen terlatih yang tidak memiliki kecenderungan politik. Mereka bekerja sama untuk menjaga perdamaian dunia yang sedang bergejolak.

Rachel Stone tak hanya agen, ia juga anggota Piagam, organisasi rahasia yang mengandalkan teknologi canggih untuk menggagalkan potensi ancaman terhadap keamanan global. Masalah muncul ketika Alia Bhatt yang berperan sebagai Keya Dhawan berhasil mencuri senjata agensi yang berbahaya dan sangat berharga, The Heart.

Adapun The Heart adalah sistem artificial intelligence atay AI yang mampu melacak riwayat seseorang secara daring atau online. Data tersebut berguna untuk melakukan perencanaan pada masa depan. The Heart juga berguna untuk memberi tanda ancaman global.

Pemeran Heart of Stone

1. Gal Gadot

Gal Gadot aktris yang lahir di Petah Tikva. Israel, pada 30 April 1985. Ia memulai karier di dunia akting pada film Fast and Furious sebagai Gisele Yashar pada 2009. Ia pernah membintangi film Wonder Woman, Red Notice, dan Dawn of Justice.

2. Jamie Dornan

Jamie Dornan aktor dan produser asal Irlandia yang lahir pada 1 Mei 1982. Ia dikenal sejak memerankan film Fifty Shades of Grey pada 2015.

3. Alia Bhatt

Alia Bhatt aktris Bollywood yang memerankan Keya Dhawan dalam film Heart of Stone. Ia dikenal secara luas melalui film India berjudul Brahmstra: Part One - Shiva.

