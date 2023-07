5 Hal tentang Han So Hee, Aktris yang Membintangi Video Musik Jungkook BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee dikabarkan membintangi video musik untuk debut solo Jungkook BTS. Mengutip Allkpop, Han So Hee menyelesaikan jadwal syuting di Los Angeles. Ia kembali ke Korea Selatan pada 22 Juni 2023.

Han So Hee sebelumnya pernah menjadi model untuk video musik You & I Melomance pada 2019 dan Tell Me What To Do SHINee. Kabarnya, single solo Jungkook BTS yang dibintangi Han So Hee dirilis pada 14 Juli 2023.

Tentang Han So Hee

1. Nama Han So Hee bukan yang sebenarnya

Mengutip Cosmo, ia bernama asli Lee So Hee yang berasal dari Ulsan, Korea Selatan. Setelah lulus SMA, ia pindah ke Seoul untuk memulai kariernya sebagai selebritas. Setelah meniti karier, ia memilih mengganti nama depannya menjadi Han.

2. Pendidikan di sekolah aksi

Han So Hee pernah menempuh pendidikan di sekolah aksi. Ia membiasakan diri dengan gerak tubuh untuk adegan aksi dalam acara. Tim sekolah aksi mempersiapkan segala hal supaya dia tidak tertekan melakukan adegan aksi daripada emosional.

3. Uang saku kurang dari 300 ribu Won (Rp3 juta)

Han So Hee mengalami masa-masa sulit sebelum namanya melambung saat ini. Ia pertama kali datang ke Seoul hanya mengantongi uang sekitar 300.000 Won atau Rp3,4 juta. Saat itu, ia mengunjungi Seoul hanya sendiri pada usia 19 tahun untuk mengejar kariernya. Sebelum memulai debutnya di industri hiburan, ia sempat bekerja separuh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Han So Hee menjadikan Kim Hee Ae sebagai panutan

Mengutip Femalemag, Han So Hee menjadikan Kim Hee Ae sebagai panutan untuk bekerja keras sehingga menjadi aktris legendaris Korea Selatan yang sudah mendunia.

5. Dikritik warganet

Mengutip HerWorld, setelah mendapat banyak fan dari drama The World of Married, kehidupan Han So Hee mulai disoroti dan dikritik warganet, terutama saat posting foto sedang merokok.

