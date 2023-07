Han So Hee Dikabarkan Jadi Model Video Musik Jungkook, Ini Tanggapan Kedua Agensi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee dikabarkan akan membintangi video musik untuk debut solo resmi Jungkook BTS. Han So Hee sebelumnya pernah menjadi model untuk video musik "You & I" Melomance pada tahun 2019 dan video musik "Tell Me What To Do" SHINee.

Menurut laporan outlet berita Korea, OSEN, Sabtu 1 Juli 2023, aktris My Name itu menyelesaikan syuting video musik di Los Angeles awal bulan ini sebelum kembali ke Korea pada 22 Juni 2023. Baik agensi Jungkook, BigHit Music, dan Han So Hee, 9ato Entertainment, telah menanggapi laporan tentang hal ini.

BigHit MUSIC menanggapi laporan tersebut menyatakan dengan hati-hati. “Sulit untuk mengonfirmasi apakah Han So Hee akan muncul di video musik solo Jungkook BTS,” bunyi keterangan Bighit.

Senada dengan BigHit, 9ato Entertainment juga berkomentar serupa. “Sulit untuk memastikan apakah Han So Hee akan muncul di video musik Jungkook," keterangan agensi.

Menaggapi hal ini penggemar pun antusias dengan memberikan dukungan positif di laman Instagram Han So Hee. "Ini akan menjadi kolaborasi yang hebat. Aku sangat menantikan lagu Seven dari Jungkookie. Ini akan memecahkan semua rekor untuk semua artis," tulis pengguna Instagram.

Tak sabar menunggu video musiknya rilis. Ini akan menjadi luar biasa," tulis pengguna lainnya.

Jungkook BTS terpilih menjadi duta merek global terbaru Calvin Klein. Instagram.com/@calvinklein

Single digital Jungkook yang berjudul "Seven" akan dirilis pada Jumat,14 Juli 2023. Dalam keterangan resmi BigHit Music pada 30 Juni 2023, menyebutkan bahwa, "Seven" adalah lagu musim panas yang menyegarkan, yaang pasti akan membuat pendengarnya merasakan pesona Jungkook sepenuhnya. "Kami berharap "Seven" akan membawa kesenangan musim panas Anda ke level selanjutnya," bunyi keterangan tersebut.

Jungkook adalah anggota keenam BTS yang debut solo, setelah J-Hope, Jin, RM, Jimin dan Suga. Serangkaian debut solo mereka hadir saat grup tersebut mengumumkan hiatus Juni lalu bagi para anggota untuk fokus pada proyek individu dan memenuhi wajib militer masing-masing.

Sebelum debut solo resminya, Jungkook merilis "Dreamers", bagian dari Soundtrack Resmi Piala Dunia Qatar. Dia juga berkolaborasi dengan musisi pop Amerika Charlie Puth pada single hit "Left & Right" pada Juni tahun lalu. Pria kelahiran 1 September 1997 ini membuat debut solo pertamanya di Billboard Hot 100 pada Februari 2022 dengan lagu "Stay Alive", sebagai bagian dari soundtrack asli untuk "7 Fates: Chakho", sebuah seri webtoon yang menampilkan anggota BTS. Lagu tersebut, diproduksi oleh Suga BTS dan memulai debutnya di No. 95 di chart single Billboard.

Dengan ketiga lagu ini, Jungkook mencetak Rekor Dunia Guinness pada bulan Mei dengan mengumpulkan satu miliar streaming di Spotify -- waktu tersingkat untuk artis solo pria K-pop. Sebelum debut solo resminya, single CD "Seven" bahkan terjual habis di BTS US Store hanya dalam beberapa jam setelah pra-penjualan pada 29 Juni 2023. CD, yang berisi single dan dua lagu lainnya, tersedia untuk dibeli di beberapa pengecer online, termasuk Weverse Shop, Target, dan Amazon.

SOOMPI | ALLKPOP | KOREA HERALD

