Main di Squid Game 2, T.O.P Eks BIGBANG Tuai Pro Kontra

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix telah mengumumkan pemain lain yang akan bergabung dalam sekuel terbaru Squid Game. Pada pengumuman tersebut, T.O.P mantan anggota grup BIGBANG terlihat menjadi salah satu pemain yang akan muncul di Squid Game 2. Kehadirannya itu menuai pro dan kontra dari netizen, mulai dari laporan dugaan nepotisme Lee Jung Jae hingga kontroversi masa lalunya.

Dikutip dari Kbizoom dan Koreanboo, netizen memberikan beragam respon terkait kertelibatan artis dengan nama asli Choi Seung Hyun itu. Beberapa netizen mengungkapkan rasa bahagia mereka karena idolanya dapat kembali ke dunia akting setelah hiatus selama 7 tahun, tetapi netizen lain mengungkapkan rasa kecewa mereka atas keterlibatan T.O.P pada serial tersebut. Bahkan banyak yang mengancam untuk tidak akan menonton Squid Game 2.

Kedekatan T.O.P dengan Lee Jung Jae Timbulkan Tanda Tanya

Aktor Lee Jung-jae berpose saat menghadiri sebuah acara spesial untuk serial Televisi Squid Game di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 8 November 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Kekecewaan netizen dipicu setelah pemberitaan Dispatch terkait dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Lee Jung Jae. Dikutip dari Dispatch, kedekatan antara Lee Jung Jae dengan T.O.P menimbulkan kecurigaan bahwa T.O.P tidak mengikuti proses casting dan bisa masuk Squid Game 2 berkat relasinya.

Namun agensi Lee Jung Jae segera membantah tuduhan tersebut. "Beberapa laporan yang mengklaim aktor Lee Jung Jae terlibat dalam casting Squid Game 2 tidak benar. Casting adalah wewenang sutradara dan perusahaan produksi," kata Artist Company pada Kamis, 29 Juni 2023.

Apalagi, menurut Dispatch, aktor 50 tahun itu memiliki pengaruh luar biasa dalam serial tersebut hingga Squid Game bisa saja tidak lanjut jika tidak ada Lee Jung Jae. Tak hanya itu, Lee Jung Jae juga terlihat memanfaatkan momentum dengan meminta bayaran sebesar 13 juta dolar AS atau setara dengan Rp 195 miliar.

Netizen Ungkit Pernyataan Masa Lalu T.O.P

Tak hanya itu, netizen Korea Selatan kembali menyoroti pernyataan T.O.P pada 2016 yang menyatakan dirinya ingin vakum dan tidak berurusan dengan dunia hiburan. Bukan hanya satu kali, T.O.P juga beberapa kali mengisyaratkan keinginannya untuk pensiun setelah terjerat kasus narkoba pada 2017. "Saya kehilangan semua rasa penasaran karena T.O.P... Meskipun aku sudah melihat cuplikannya satu kali, aku tidak berekspektasi tinggi," tulis netizen.

Selain itu, netizen juga menyoroti kemiripan antara T.O.P dengan Yoo Ah In yang sama-sama terlibat kasus narkotika dan berurusan dengan pengadilan. Mereka melihat bahwa Yoo Ah In harus dikeluarkan dari serial Netflix berjudul Hellbound, tetapi T.O.P malah bergabung dalam Squid Game. Selain itu, netizen juga mempertanyakan keberanian tim produksi untuk melibatkan T.O.P di tengah keributan yang diciptakan oleh Yoo Ah In.

GABRIELLA AMANDA | KBIZOOM | KOREABOO | DISPATCH

