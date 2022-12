Tunggu Aksi Harrison Ford dan Tom Cruise di Film Tayang 2023, Ini 10 Film yang Perlu Dinanti

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun baru akan menjadi momen yang selalu ditunggu bagi sebagian besar orang. Selain waktu libur yang cukup panjang, pada tahun baru banyak perilisan film menarik. Begitu juga dengan 2023, sudah mulai diumumkan film-film yang akan dirilis. Beberapa rumah produksi telah mengumumkan jadwal tayang beberapa film pada 2023.

Film Rilis 2023

Berikut adalah deretan film yang akan tayang pada 2023.

1. Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Film yang disutradarai oleh Peyton Reed akan tayang pada awal 2023, tepatnya pada 17 Februari 2023. Film ini menceritakan Scott Lang dan Hope van Dyne, bersama dengan orang tua Hope Hank Pym dan Janet van Dyne dan putri Lang Cassie melakukan petualangan baru menjelajahi Quantum Realm yang mendorong batas mereka dan mengadu domba mereka melawan Kang the Conqueror., seperti dilansir movieweb.com

2. Creed III

Film sequel yang disutradarai oleh Michael B. Jordan akan tayang pada 3 Maret 2023. Pada film ini, Michael berperan sebagai putra Apollo Creed yang menjadi musuh bebuyutan Rocky. Lalu, Jonathan Majors hadir dan akan menjadi lawan Adonis di atas ring, sedangkan Tessa Thompson dan Phylicia Rashad masing-masing akan mengulangi peran mereka sebagai pacar dan ibu Adonis.

3. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Film ini disutradarai oleh James Gunn dan akan tayang pada 5 Mei 2023. Sinopsis singkat dari film ini menceritakan tentang setelah membeli Knowhere dari Collector, Guardians of the Galaxy berupaya menjadikannya tempat yang aman bagi pengungsi alien. Namun, setelah serangan brutal, Peter Quill harus memimpin Guardians pada satu misi berbahaya terakhir untuk melindungi salah satu anggota mereka yang dapat menyebabkan pembubaran tim, seperti dilansir Inverse.com.

4. Fast X

Film yang juga dikenal dengan Fast & Furious 10 akan tayang pada 19 Mei 2023 dan disutradarai oleh Justin Lin. Sampai sekarang, sinopsis ataupun premis alur dari film ini masih belum dibeberkan dengan jelas. Namun, pastinya film ini akan menyusul peristiwa F9 (2021) dengan menceritakan Cipher dan Dante bersatu dalam pertarungan melawan Dominic Toretto dan krunya yang dibantu oleh Tess, seperti dilansir comicbookmovie.com.

5. Transformers: Rise of the Beasts

Film ini akan tayang pada 9 Juni 2023. Film ini akan membawa penonton kembali ke pertengahan era 90-an ketika sepasang arkeolog tersandung ke dalam konflik tiga arah antara berbagai faksi Transformers. Film ini secara longgar didasarkan pada alur cerita Beast Wars dan disutradarai oleh Steven Caple Jr. dengan Peter Cullen mengulangi perannya sebagai pengisi suara Optimus Prime dan orang-orang, seperti Ron Perlman, Anthony Ramos, dan Dominique Fishback bergabung sebagai pemeran.

6. Indiana Jones and the Dial of Destiny

Film ini tayang pada 30 Juni 2023 dan disutradarai James Mangold. Premis film ini menceritakan tentang seorang arkeolog dan petualang Amerika Indiana Jones masih diperankan Harrison Ford yang hidup dengan latar belakang Space Race pada 1969. Jones gelisah atas fakta bahwa pemerintah AS telah merekrut mantan Nazi untuk membantu mengalahkan Uni Soviet dalam kompetisi untuk mencapai luar angkasa. Sementara itu, Jürgen Voller, seorang anggota NASA dan mantan Nazi terlibat dalam program pendaratan di bulan dan ingin menjadikan dunia tempat yang lebih baik sesuai keinginannya.

7. Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One

Film yang disutradarai Christopher McQuarrie akan tayang pada 14 Juli 2023. Film ini masih dimainkan Tom Cruise sebagai Ethan Hunt. selain itu, film ini akan menghadirkan kembali wajah-wajah yang sudah dikenal, seperti Simon Pegg, Ving Rhames, Henry Czerny, dan Vanessa Kirby, dengan Esai Morales berperan sebagai penjahat utama.

8. The Nun 2

Film yang disutradarai Michael Chaves akan tayang pada 8 September 2023. Melansir Joblo.com, film ini merupakan sequel kedua yang menceritakan Suster Irene dari Farmiga bertemu kembali dengan Valak, setelah seorang pendeta dibunuh.

RACHEL FARAHDIBA R

