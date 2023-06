Mengenal Cailee Spaeny, Pemeran Istri Elvis Presley dalam Film Priscilla

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Sofia Coppola menggarap film tentang istri Elvis Presley, Priscilla. Film yang menceritakan tentang kehidupan Priscilla bersama Elvis Presley. Film yang menyorot kisah dari sudut pandang istri Elvis Presley itu diperankan oleh Cailee Spaeny.

Mengutip Billboard, pratayang atau teaser berdurasi 46 detik yang diluncurkan A24 memperlihatkan beberapa adegan Priscilla (Cailee Spaeny) dan Elvis Presley yang diperankan Jacob Elordi. Film itu mengambil cerita memoar Elvis and Me yang ditulis Priscilla Presley pada 1985. Kabarnya film Cailee Spaeny akan tayang pada Oktober 2023.

Profil Cailee Spaeny

Cailee Spaeny aktris dan penyanyi Amerika yang lahir di Springfield, Missouri, pada 24 Juli 1997. Spaeny memulai kariernya di industri hiburan pada 2016. Sejak saat itu telah mendapat pengakuan atas peran-perannya di film dan televisi.

Mengutip IMDb, Spaeny tumbuh dewasa dan menghabiskan banyak waktu di Springfield Little Theatre (SLT), dan banyak drama. Beberapa artis antara lain Lucas Grabeel dan Kendra Kassebaum juga berasal dari SLT.

Pada musim 2013 hingga 2014, Spaeny mendapatkan peran utama Ariel dalam produksi Disney's Little Mermaid Jr. Pada 2016, dia merilis single debutnya Fallin di iTunes naungan Future Town Music.

Mengutip Fandom, debut film pertamanya sebagai Erica dalam film pendek Counting to 1000 pada 2016. Spaeny mendapatkan peran utamanya untuk pertama kali dalam film Pacific Rim: Uprising pada 2018.

Dia juga muncul dalam film horor supernatural The Craft: Legacy tahun 2020. Spaeny juga memiliki peran dalam seri televisi seperti Devs dan Mare of Easttown. Cailee Spaeny juga menjajaki tarik suara atau menyanyi. Dia telah menyanyi untuk beberapa lagu dalam film The Craft: Legacy pada 2020. Ia memerankan bersama Fairusa Balk, Nicholas Galitzine.

Berikut film dan acara televisi yang pernah dibintangi Cailee Spaeny.

Film

- Pacific Rim Uprising (2018) sebagai Amara Namani

- Bad Times at The El Royale (2018) sebagai Rose Summerspring

- On The Basis of Sex (2018) sebagai Jane Ginsburg

- Vice (2018) sebagai Lynne Cheney (young)

- The Craft: Legacy (2020) sebagai Lily Schechner

- How It Ends (2021) sebagai Little Liza

- Priscilla (2023) sebagai Priscilla Presley

Televisi

- Miniseries Devs (2020) sebagai Lyndon

- Miniseries Mare of Easttown (2021) sebagai Erin McMenamin

- The First Lady (2022) sebagai Anna Roosevelt Halsted

