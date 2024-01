3 Tahun Dalami Karakter, Austin Butler Butuh Pelatih Demi Hilangkan Dialek Elvis Presley

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Austin Butler mendedikasikan tiga tahun hidupnya untuk memerankan Raja Rock and Roll, Elvis Presley. Peraih nominasi Oscar itu bahkan sampai harus menyewa pelatih yang bisa membantunya menghilangkan gaya berbicara atau dialek Elvis Presley.

“Saya memiliki pelatih dialek hanya untuk membantu saya agar tidak terdengar seperti Elvis di film itu," saat menjadi bintang tamu di The Late Show With Stephen Colbert pada Rabu, 24 Januari 2024.

Austin Butler Sempat Lupa dengan Dirinya Sendiri

Austin Butler bekerja ekstra keras untuk menghilangkan aksen Elvis Presley secepatnya setelah syuting film Elvis selesai karena dia harus segera mulai syuting serial Masters of the Air. Aktor 32 tahun itu mengaku hanya memiliki waktu seminggu antara syuting Elvis dan Masters of the Air. Setelah menyelesaikan film Elvis, dia berjuang untuk menemukan kembali dirinya.

“Saya hanya mencoba mengingat siapa saya, saya mencoba mengingat apa yang saya suka lakukan. Yang saya pikirkan hanyalah Elvis selama tiga tahun," kata Austin Butler. "Lalu saya mendapat libur minggu itu, lalu saya terbang ke London, dan saat itu sedang Covid, jadi saya dikarantina selama 10 hari. Saya berpikir, 'Baiklah, curahkan seluruh energi ini untuk mempelajari Perang Dunia II sekarang'."

Aksen Austin Butler menjadi topik perbincangan selama beberapa bulan setelah film Elvis rilis pada Juni 2022. Beberapa penggemar terus menunjukkan di media sosial bahwa aktor tersebut terdengar sangat mirip dengan legenda musik yang ia gambarkan di layar.

Tom Hanks Bantu Austin Butler Keluar dari Karakter Elvis

Tom Hanks rupanya mempunyai peranan besar agar Austin Butler bisa terlepas dari karakter Elvis. Tom Hanks yang juga main di film Elvis, merupakan salah satu produser Masters of the Air. Austin Butler menceritakan bagaimana Tom Hanks ingin dia bergabung sebagai pemeran serial tentang Perang Dunia II itu.

“Saya sedang makan malam dengan Tom Hanks di Australia dan dia bercanda dengan mengatakan, 'Kamu akan kehilangan akal sehat ketika kamu menyelesaikan tiga tahun hidupmu dengan fokus pada satu hal ini, kamu harus menemukan hal lain untuk langsung melakukannya setelahnya'," kenang Austin Butler.

“Dan produser lainnya, Pat McCormick, yang merupakan teman baik saya, dia berkata, 'Baiklah Tom, carikan dia sesuatu untuk dilakukan,' dan kemudian Tom berkata, 'Saya punya hal tentang Perang Dunia II yang saya inginkan. sedang mengerjakannya,'” katanya melanjutkan.

Untungnya, suara Austin Butler kembali terdengar sebelum mengambil peran baru. Namun dia masih memiliki dialek Elvis saat menerima penghargaan Golden Globe pada Januari 2023.

THE HOLLYWOOD REPORTER | NEW YORK POST

