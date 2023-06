Amber Heard Promosikan Film Baru Usai 1 Tahun Persidangan Lawan Johnny Depp

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Amber Heard menghadiri Festival Film Taormina ke-69 di Italia untuk pemutaran perdana film terbarunya, In the Fire. Amber Heard akhirnya muncul ke publik untuk membicarakan proyek barunya setelah lebih dari setahun sejak selesai sidang pencemaran nama baik dengan mantan suaminya, Johnny Depp.

“Ini adalah film yang indah tentang efek dan kekuatan cinta yang hampir supernatural. Ini tentang batasan yang dapat dilintasi cinta dan penciptaannya, dan benar-benar tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki cinta," kata Amber Heard, dikutip dari People, Sabtu 24 Juni 2023. "Saya tidak ingin terdengar murahan tentang itu, tapi ini film tentang cinta."

Amber Heard Terlihat Ceria

Amber Heard tampil di Festival Film Taormina di Italia pada Jumat, 23 Juni 2023 waktu setempat, sehari sebelum pemutaran perdana In the Fire. Amber Heard tampak berseri-seri saat dia tersenyum, tertawa, dan mengobrol dengan teman, pemain, dan anggota kru.

Kemudian pada acara pemutaran perdana atau premiere In the Fire, Amber Heard berjalan di karpet merah dengan gaun hitam panjang. Rambutnya ditata ikal dan memakai lipstik merah tebal.

Amber Heard Jadi Psikeater di Film In the Fire

Dalam film thriller supernatural In the Fire, Amber Heard berperan sebagai psikiater perintis yang berusaha merawat anak yang putus asa pada saat psikiatri belum menjadi ilmu yang dihormati.

In the Fire berlatar tahun 1899 yang mengikuti seorang psikiater Amerika berusia 38 tahun ketika dia tiba di sebuah pertanian kaya di Kolombia setelah dipanggil untuk menyelesaikan kasus anak yang terganggu menyusul tuduhan yang semakin mendesak bahwa anak itu adalah iblis. Sementara perempuan itu mencoba untuk melakukan psikoanalisis pada anak itu, peristiwa jahat semakin intensif dan penyembuhannya menjadi perlombaan untuk menyelamatkan bocah laki-laki itu dari amukan sesama kelompoknya, dan bahkan dari dirinya sendiri.

Sutradara Conor Allyn dan Eduardo Noriega juga menghadiri premiere In the Fire di Festival Film Taormina. Premiere film In the Fire kemarin menandai penampilan pertama Amber Heard dalam mempromosikan sebuah film sejak akhir persidangan pencemaran nama baik yang diajukan kepadanya oleh Johnny Depp. Penyelesaian 1 juta dolar AS yang Amber Heard bayarkan ke Johnny Depp terjadi pada awal bulan ini. Johnny Depp telah menyumbangkan uang tersebut kepada lima badan amal.

