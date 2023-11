Timothe Chalamet Ungkap Referensi Memerankan Willy Wonka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timothée Chalamet berperan sebagai Willy Wonka dalam film Wonka. Dia memiliki beberapa referensi untuk memerankan karakter tersebut. Termasuk dari para pemeran karakter tersebut sebelumnya.

Timothée mengatakan dia menyukai karakter Willy Wonka yang diperankan Johnny Depp dalam film Charlie and the Chocolate Factory tahun 2005. Namun dia tidak meninta saran Johnny Depp, tentang bagaimana memerankan karakter.

"Saya suka versi itu. Film versi itu keluar ketika saya berusia sekitar 10 atau 11 tahun dan menurut saya itu sangat berani," kata aktor yang pernah berkencan dengan putri Depp, Lily-Rose Depp.

Selain film Charlie and the Chocolate Factory, Timothée merasa paling berkesan dengan karakter Willy Wonka yang diperankan Gene Wilder, dalam Willy Wonka and the Cholate Factory tahun 1971. Film tersebut yang membawanya ke dunia imajinasi sebuah pabrik cokelat.

"Versi Gene Wilder yang pertama kali saya lihat secara teknis, karena ibu saya—di situlah saya dibesarkan," katanya.

Baca Juga: Gaya Timothee Chalamet Hadiri Premiere Film Wonka di Jepang

Bagi aktor berusia 27 tahun itu, tantangan memerankan karakter Willy Wonka adalah menghayati dan menyukai nadanya. Dalam film ini dia harus bersantai dan bermain seperti saat masa sekilah. Ini adalah hal yang tidak pernah dia lakukan dalam 10 tahun atau lebih.

Pujian dari sutradara

Sutradara dan co-writer Paul King memuji penampilan Timothée Chalamet sebagai Willy Wonka. Dia menyebut Timothee aktor fenomenal yang berhasil memerankan karakter ikonik tersebut. Tidak hanya berhasil akting melucu, nakal sekaligus misterius.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Dia sangat cerdas secara emosional dan dapat membawa banyak kebenaran emosional ke dalam peran tersebut," kata Paul.

Paul juga menyukai kedua film Willy Wonka sebelumnya. Namun dia termasuk yang tumbuh dengan film Willy and the Chocolate Factory tahun 1971. Dia juga menyukai tampilan film Charlie and The Chocolate Factory yang disutradari Tim Burton.

Sebab itu saat melihat film tahun 1971 yang sangat ikonik dia ingin membuat prekuelnya. “Rasanya menyenangkan melihat anak muda yang mungkin tumbuh menjadi Gene Wilder,” kata dia.

Melalui Film Wonka yang akan tayang pada 15 Desember, Paul King ingin membangkitkan memori dan perasaan yang menggembirakan dengan rangkaian tarian. Dia juga memberikan sedikit bocoran, bahwa mungkin penggemar Timothee Chalamet akan kaget dengan bakal menyanyi dan menarinya. “Dia berlatih selama berbulan-bulan sebelum kami mulai mengasah keterampilan, dan itu menyenangkan untuk ditonton," tandasnya.

E!ONLINE | PEOPLE

Pilihan editor: Tampil di SNL, Timothee Chalamet Dikecam Usai Buat Candaan Soal Hamas