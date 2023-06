aespa Gelar Konser Pertama di Indonesia, Perdana Bawakan Lagu Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup asal Korea Selatan, aespa berhasil menggelar konser di Indonesia untuk pertama kalinya pada Sabtu, 24 Juni 2023. aespa melangsungkan konser di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang, dengan menampilkan 25 lagu dalam SYNK: HYPER LINE IN JAKARTA, termasuk lagu-lagu terbarunya.

Girl group naungan SM Entertainment itu menyapa MY, nama penggemar aespa, dengan anggota lengkap, yaitu Karina, Giselle, Winter, dan Ningning. Konser pertama mereka di Indonesia ini berlangsung selama 2 jam 20 menit.

aespa Bawakan 25 Lagu dan Tampilkan Lagu Solo

aespa mengawali konser mereka dengan lagu Girls dan salah satu anggotanya, Winter aespa, menunjukkan kemampuan dalam bermain gitar di lagu tersebut. Mereka kemudian melanjutkan konser dengan 7 lagu lain sebelum berbincang dengan MY, yaitu Aenergy, I'll Make You Cry, Savage, Illusion, Lucid Dream, Thirsty, dan penampilan solo Karina dengan lagu Menagerie. Bukan hanya Karina yang membawakan penampilan solo, anggota lain, yaitu Winter membawakan lagu Lips, kemudian Giselle membawakan lagu 2HOT4U, dan Ningning membawakan lagu Wake Up.

Grup band asal Korea Selatan Aespa tampil di hadapan penggemarnya saat konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu 24 Juni 2023. Grup band yang beranggotakan Karina, Giselle, Winter, dan NingNing tersebut menggelar konser pertamanya di Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Saat berbincang dengan MY, aespa berusaha untuk mengenalkan diri dengan Bahasa Indonesia. "Benar enggak sih (kalimat) aku sukamu? Kami belajar beberapa kata bahasa Indonesia. (Contohnya) seru kah?" kata Winter yang disambut dengan sorakan dari penggemar.

aespa menyampaikan bahwa penampilan di Indonesia menjadi salah satu panggung yang ditunggu oleh mereka. "Saya dengar dari staf kami, katanya konser di Jakarta itu seru sekali. Betapa serunya konser di sini, kami akan buktikan sendiri," ujar Karina pada awal acara.

aespa Puas dengan Energi Penggemar Indonesia

Selain membawakan lagu Next Level mereka yang mendunia, aespa juga membawakan lagu Dreams Come True, Life Too Short, I'm Unhappy, Don't Blink, Lingo, Yeppi Yeppi, Yolo, Salty and Sweet, 'Til We Meet Again, dan I See You. Mereka membawakan lagu Spicy untuk pertama kalinya di konser SYNK: HYPER LINE dan Hot Air Balloon.

Sementara itu, para anggota aespa mengungkapkan rasa bangga mereka kepada MY Indonesia karena dapat ikut bernyanyi sepanjang konser. "Terima kasih banyak karena kami bisa menyelesaian konser ini dengn baik berkat Anda semua. Saya sekarang tahu kenapa staf kami mengatakan konser di Jakarta itu paling seru. Sampai jumpa lagi," ucap Karina.

