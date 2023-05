4 Hal tentang Aespa Hadir di Festival Film Cannes 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Aespa debut di karpet merah Festival Film Cannes 2023. Aespa yang berjumlah empat anggota itu berjalan bersama di karpet merah untuk pemutaran perdana La Passion De Dodin Bouffant, pada Rabu 24 Mei 2023. Sebelumnya, Karina, Winter, Giselle, dan NingNing menghadiri ART Evening Chopard yang diadakan di Martinez Hotel.

Aespa grup K-Pop pertama yang tampil dengan anggota lengkap di festival film paling bergengsi itu. Aespa berjalan di karpet merah berpose untuk foto bersama-sama.

Tentang Aespa di Festival Film Cannes

Baca Juga: Scarlett Johansson Bagikan Rutinitas Perawatan Kulit dan Makeup untuk Festival Film Cannes

1. Grup K-Pop pertama yang menghadiri Festival Film Cannes

Mengutip Soompi, menurut SM Entertaintment Aespa menghadiri Festival Film Cannes 2023 sebagai duta global merek perhiasan mewah Swiss Chopard yang telah menjadi sponsor resmi festival sejak 1997. Aespa grup K-pop pertama yang menghadiri festival film bergengsi tersebut.

2. Hadir bersama bintang K-Pop lainnya

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Seluruh anggota Aespa, Karina, Giselle, Winter, dan Ningning bukan satu-satunya selebritas Korea Selatan yang hadir di Festival Film Cannes ke-76. Krystal f(x) yang membintangi film Cobweb di Out of Competition juga ikut hadir. Rapper BIBI yang membintangi Hopeless di Un Certain Regard juga hadir di acara bergengsi itu.

3. Penampilan karpet merah

Mengutip AllKpop, pada 24 Mei 2023, para anggota Aespa membuat penampilan karpet merah yang dinantikan di Festival Film Cannes ke-76 di depan Grand Auditorium Louis Lumière, menjelang penayangan resmi The Pot-Au-Feu. Mereka tampil dengan gaun dan perhiasan yang megah, memikat penonton dan warganet.

4. Mini album ketiga sebelum Festival Film Cannes 2023

Mengutip KPop Life, sebelum menghadiri Festival Film Cannes 2023, pada 2 Mei, Aespa dikonfirmasi melakukan comeback merilis lagu prarilis, Welcome to My World.iDisusul dengan rilis mini album atau EP ketiga mereka “My World” pada 8 Mei.

Setelah rilis mini albun itu selesai, Karina, Giselle, Winter, dan Ningning menghadiri Festival Film Cannes ke-76 yang berlangsung di Cannes pada 16 Mei hingga 27 Mei 2023.

Pilihan Editor: Gaya Monokrom Aespa Tampil Perdana di Karpet Merah Cannes

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.