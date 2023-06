4 Hal Menarik tentang The Corrs

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Corrs grup musik asal Irlandia akan konser di Indonesia pada Rabu, 18 Oktober 2023. Konser The Corrs bagian dari tur reuni empat bersaudara ini akan diadakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Pada 1990, The Corrs dibentuk oleh empat orang bersaudara di Irlandia. Para anggota grup itu Andrea yang mengisi posisi lead vocal, Sharon (biola, piano, vokal), Caroline (drum, piano, vokal), dan Jim (gitar, piano, vokal). Tur konser The Corrs ini yang pertama setelah hiatus dari dunia musik selama 18 tahun.

Tentang The Corrs

1. Keluarga musikus

Anggita The Corrs, yaitu Andrea, Sharon, Caroline, dan Jim Corrs berasal dari keluarga yang menekuni musik. Ayah mereka, Gerry Corr, musikus yang terampil bermain piano dan gitar. Adapun ibu mereka, Jean Corr seorang penyanyi.

Keluarga Corrs juga hidup di Dundalk, daerah di County Louth Irlandia yang terkenal dengan musiknya. Musik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sana. Hampir semua kelab lokal terkenal dengan sesi musik live mereka yang umumnya dikenal sebagai crack. Di lingkungan musik itu keluarga Corrs tumbuh. Tak mengherankan bila musik telah melekat di kehidupan mereka sejak usia dini.

2. Pengaruh musik tradisional Irlandia

Mengutip All Music, salah satu ciri khas The Corrs memadukan musik pop rock dengan elemen musik tradisional Irlandia. Mereka sering menggunakan instrumen tin whistle, biola, dan bodhrán dalam lagu-lagu mereka.

Pada 2005, The Corrs merilis album berjudul Home yang sepenuhnya untuk musik tradisional Irlandia. Album ini menampilkan lagu-lagu yang terinspirasi oleh warisan musik Celtic.

3. Minat olahraga

Anggota The Corrs juga menyukai olahraga. Sharon Corr menekuni tenis meja. Adapun Caroline Corr menyukai lari maraton.

4. Jeda karier dan reuni

Pada 2006, The Corrs hiatus tanpa batas waktu untuk fokus proyek solo masing-masing. Andrea merilis album solo pertamanya, Ten Feet High, pada 2007. Diproduksi oleh Nellee Hooper dan Bono, diikuti empat tahun kemudian dengan album cover, Lifelines.

Sharon merilis debutnya berjudul Dream of You pada 2010. Dia juga sempat menjadi juri di The Voice Irlandia, kemudian merilis album solo keduanya The Same Sun pada 2013. Setelah jeda The Corrs reuni pada 2015. Mereka merilis album baru White Light dan melakukan pertunjukan comeback di Hyde Park London dengan album tersebut.

