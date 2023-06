Profil Ezra Miller dan Sederet Kontroversinya, Kini Kembali di Red Carpet

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ezra Miller kini kembali tampil untuk pemutaran perdana film The Flash setelah mengalami beberapa kontroversi dalam hidupnya. Ezra Miller adalah pemeran utama dalam film The Flash. Melansir dari US Today, film The Flash tayang di tengah kontroversi seputar masalah hukum Ezra Miller. Termasuk masalah terkait, yaitu penangkapan karena perampokan, perilaku tidak tertib dan tuduhan "grooming" dan penyerangan aktivis berusia 18 tahun oleh orang tua remaja tersebut.

Lantas seperti apa sosok Ezra Miller? Simak selengkapnya di sini!

Profil Ezra Miller

Pemilik nama lengkap Ezra Matthew Miller merupakan aktor asal Amerika Serikat yang lahir pada 30 September 1992 di Wyckoff, New Jersey. Ezra Miller memulai debutnya pada film After School di tahun 2008. Setelah membintangi After School, kemudian ia juga berperan dalam beberapa film di antaranya adalah Need To Talk About Kevin dan The Perks of Being A Wallflower.

Pada 2012, Miller kembali memerankan Patrick dalam adaptasi novel bergenre Young Adult yang sangat populer, yakni The Perks of Being a Wallflower bersama Emma Watson dan Logan Lerman. Saat syuting di Pittsburgh, Miller terekam melanggar aturan di mana dia mengerem mobil yang ia tumpangi, lantas berhenti karena lampu remnya yang rusak, tuduhan memakai narkoba dan berperilaku tidak tertib yang merugikan orang lain.

Meski terkenal kontroversi, karier Miller semakin melesat dengan mendapatkan peran sebagai Barry Allen atau Flash di film Batman vs Superman: Dawn of Justice dan kemudian mendapatkan peran di film Suicide Squad yang rilis pada Agustus 2016. Lalu pada bulan November, Miller muncul dalam spin-off Harry Potter Fantastic Beasts and Where To Find Them, ia beradu akting dengan Johnny Depp.

Kontroversi Ezra Miller

Pada bulan Februari 2020 karena pandemi covid-19 membuat The Secrets of Dumbledore ditunda dan di tahun inilah Ezra membuat kasus yang menghebohkan di mana aktor tampan tersebut diduga menyerang fisik seorang wanita di bar. Kejadian ini bermula ketika salah satu penggemar Miller meminta untuk berinteraksi langsung dengan dirinya. Miller yang saat itu mungkin dalam kondisi tidak sadar diri karena pengaruh alkohol, kemudian mencengkram leher dan melemparkan tubuh wanita tersebut ke tanah.

Kemudian pada Januari 2022, Dia berulah kembali dengan mengunggah video ke Instagram pribadinya yang tidak layak untuk ditonton oleh banyak pihak. Dua bulan kemudian, pada saat The Flash Enters the Speed Force memenangkan penghargaan, di saat yang sama pula Miller ditangkap di Hawaii karena bertengkar di bar. Di sini, Miller meneriakkan kata-kata kotor menggunakan mikrofon dan memukul pria berusia 32 tahun.

April 2023, dia membuat pernyataan ancaman yang ditujukan kepada seseorang karena kontraknya untuk bulan berikutnya dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Tiga minggu kemudian, Miller ditangkap karena melempar kursi dan mengenai seorang wanita, mengakibatkan dahinya terluka.

Pada Juni 2022, dia kembali dengan kasus penuduhan 'grooming' kepada anak perempuan. Miller diduga memberi anak tersebut alkohol, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Pada Agustus 2022, pria berambut hitam itu didakwa melakukan kejahatan pencurian di Vermont.

Dirinya sendiri secara terbuka meminta maaf atas perilakunya pada Agustus 2022, dengan alasan masalah kesehatan mental yang kompleks. Hingga kini meski terjerat banyak kontroversi, Ezra Miller tetap percaya diri tampil di red carpet menghadiri premiere The Flash.

