The Flash Tayang Mulai 25 Agustus 2023 di HBO GO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Flash karya sutradara Andy Muschietti akan tayang di HBO GO mulai Jumat, 25 Agustus 2023. Ezra Miller kembali berperan sebagai Barry Allen di film fitur DC Super Hero pertama yang berdiri sendiri.



Sinopsis The Flash

Dunia bertubrukan di The Flash saat Barry menggunakan kekuatan supernya untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu demi mengubah peristiwa di masa lampau. Namun, ketika upayanya untuk menyelamatkan keluarganya secara tidak sengaja justru mengubah masa depan, Barry terjebak dalam kenyataan di mana Jenderal Zod telah kembali, mengancam penghancuran, dan tidak ada Super Heroes yang bisa melawannya.

Hal itu tidak akan terjadi, jika Barry dapat membujuk Batman yang sangat berbeda dari masa pensiunnya dan menyelamatkan Kryptonian yang dipenjara meskipun ia bukanlah orang yang dia cari. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan dunia tempat dia berada dan kembali ke masa depan yang dia tahu, satu-satunya harapan Barry adalah berpacu untuk hidupnya.

Sutradara film The Flash, Andy Muschietti dan penulisnya Christina Hodson, mengatakan bahwa film ini bercerita tentang menjelajah waktu. “Batman kehilangan orang tuanya, Superman kehilangan planetnya, Harley Quinn kehilangan roti isi telurnya, tapi Barry, dia satu-satunya yang dapat pergi dan mengubah kisah hidupnya,” ujar Muschietti dan Hodson tahun lalu pada DC FanDome: Hall of Heroes Panel.



Pemain The Flash Baca Juga: Sinopsis Khun Pan 3, Film Blockbuster Thailand yang Tayang di HBO GO Hari Ini

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemeran The Flash adalah para bintang yang sedang naik daun Sasha Calle, Michael Shannon (Bullet Train, Batman v Superman: Dawn of Justice), Ron Livingston (Loudermilk, The Conjuring), Maribel Verdu (Elite), Kiersey Clemons (Zack Snyder’s Justice League), Antje Traue (King of Ravens, Man of Steel) dan Michael Keaton (Spider-Man: Homecoming, Batman).

The Flash diproduksi oleh Barbara Muschietti dan Michael Disco. Skenarionya ditulis oleh Christina Hodson, dengan cerita yang ditulis oleh John Francis Daley - Jonathan Goldstein dan Joby Harold, berdasarkan karakter dari DC. Produser eksekutif adalah Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman dan Marianne Jenkins.

The Flash tayang di bioskop Indonesia pada 14 Juni 2023. film The Flash juga menjadi debut superhero wanita baru, yaitu Supergirl. Sasha Calle memerankan Kara Zor-el yang akan membantu menyelamatkan Barry Allen dan Batman dari musuh.

Pilihan Editor: Ezra Miller Perdana Muncul di Premiere The Flash Usai Terlibat Kontroversi