8 Aktor Pemeran Superman Sebelum David Corenswet, Termasuk Henry Cavill dan Christopher Reeve

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor David Corenswet terpilih untuk memerankan karakter Superman. Hal itu diumumkan perwakilan DC Studios dan James Gunn pada Selasa, 27 Juni 2023. David Corenswet akan membintangi Superman: Legacy yang akan tayang di layar lebar pada 2025.

Sebelum David Corenswet, peran Superman telah dimainkan oleh sejumlah aktor. Berikut kilas baliknya dikutip dari People.

1. Kirk Alyn

Superman pertama kali hadir dalam versi live-action pada 1948. Ketika itu, Kirk Alyn menjadi orang yang pertama kali didaulat menjadi pemeran Clark Kent dalam serial berjumlah15 episode. Dia terus memainkan peran tersebut dalam produksi serial sekuel Atom Man vs. Superman, yang dirilis pada 1950.

2. George Reeves

Pada 1951, George Reeves memainkan peran Superman dalam versi film panjang pertama berjudul Superman and the Mole Man. Reeves kembali memerankan Superman dalam serial televisi berjudul The Adventures of Superman berlangsung dari 1952 hingga 1958. Serial tersebut awalnya ditayangkan dalam warna hitam dan putih, tetapi setelah dua musim, kostum klasik Superman memulai debutnya di layar dengan warna biru, merah, dan kuning

3. Christopher Reeve

Superman mendapat makeover blockbuster pada 1978 dengan Christopher Reeve menjadi pemeran utamanya. Pada film tersebut, Reeve berbagi layar lebar dengan Marlon Brando dan Gene Hackman, yang masing-masing berperan sebagai ayah Superman dan musuh sang musuh bebuyutan, Lex Luthor.

Reeve terus terlibat dalam pembuatan tiga film Superman lainnya. Dia kembali berakting pada Superman II pada 1980, Superman III pada 1983, dan Superman IV: The Quest for Peace pada 1987.

Pada 1995, Reeve mengalami cedera tulang belakang dalam kecelakaan menunggang kuda dan menjadi lumpuh dari leher ke bawah. Insiden itu membuatnya tidak bisa kembali memainkan peran Superman lagi.

4. Dean Cain

Dean Cain memainkan Man of Steel di show TV berjudul Lois & Clark: The New Adventures of Superman. Serial dari ABC yang juga dibintangi oleh Teri Hatcher sebagai Lois Lane itu ditayangkan selama empat musim dari 1993 hingga 1997.

5. Tom Welling

Penggambaran Tom Welling tentang Superman menonjol dari karakter aktor lain, terutama karena dia sama sekali tidak memerankan "Superman".

Welling pertama kali muncul sebagai Clark Kent pada 2001, saat Smallville tayang perdana di The WB. Serial itu menceritakan kehidupan Clark Kent ketika belum menjadi Superman yang terangkum dalam 10 musim. Karena itulah, sepanjang serial, Tom Welling tidak pernah terlihat mengenakan jubah khas Superman.

6. Brandon Routh

Setelah nyaris dua dekade, film Superman akhirnya comeback di layar lebar pada 2006. Brandon Routh merupakan aktor yang beruntung bisa ditunjuk menjadi suksesor pemeran Superman. Menurut Variety, Routh sempat mengikuti audisi untuk peran Clark Kent di Smallville tetapi kalah dari Tom Welling.

7. Henry Cavill

Henry Cavill mengukir sejarah sebagai aktor non-Amerika pertama yang memerankan Superman pada 2013. Pria asal Inggris itu membintangi Man of Steel yang merupakan reboot dari Superman. Ia kembali memerankan Superman pada Batman v. Superman: Dawn of Justice yang rilis pada 2016. Ia juga terlibat dalam Justice League dan Black Adam sebelum akhirnya mengumumkan tidak akan lagi melanjutkan perannya tersebut pada akhir 2022 lalu.

8. Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin memerankan Clark Kent pada serial Superman & Lois yang ditayangkan perdana pada 2021. Sebelum sepak terjangnya di Superman & Lois, Hoechlin sudah lebih dulu menjalani peran sebagai makhluk asal planet Krypton itu di serial Supergirl, The Flash, dan Arrow. Ketiga seri tersebut ada di universe yang terpisah dari Superman & Lois.

