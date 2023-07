Ezra Miller Pemeran The Flash Jadi Penyanyi Opera di Usia 6 Tahun, Ini Profilnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul kegagalan box office The Flash, DC telah menggantikan Ezra Miller sebagai pahlawan tituler dalam cerita baru yang menarik. DC Studios mengumumkan bagian pendamping untuk film The Flash pada 6 Juli 2023. Proyek ini adalah podcast yang akan mengisahkan sepenuhnya melalui pertunjukan voice-acting secara kanonik beberapa tahun setelah akhir film The Flash.

Merujuk screenrant, perkembangan film ini akan menarik karena menandai keberangkatan The Flash versi Ezra Miller dengan aktor yang sama sekali baru dalam peran tersebut. Kemungkinan besar kondisi ini akan berdampak kepada Miller yang tidak akan mengulangi perannya sebagai Flash di DCU James Gunn. Sebab, adanya penyusunan ulang Ezra Miller dan cerita di tengah podcast yang tampaknya lebih menarik daripada dalam kisah multiverse The Flash. Meskipun sosok Flash sudah melekat, tetapi sudah tahukah bagaimana sosok asli dari Miller?

Pemilik nama asli Ezra Matthew Miller lahir pada 30 September 1992 di Wyckoff, New Jersey. Ia lahir dari orang tua bernama Marta Koch, seorang penari modern keturunan Belanda dan Jerman dan sang ayah Rob S Miller, seorang Yahudi penerbit buku. Ia juga memiliki dua kakak perempuan yang sangat kental dengan ajaran Yahudi.

Mengacu lifestyleasia, Miller menempuh pendidikan di Rockland Country Day School dan The Hudson School, institusi bergengsi New Jersey. Namun, ia keluar pada 2008 ketika berusia 16 tahun untuk mengejar karier dalam dunia akting. Pada tahun tersebut pula, ia memulai debutnya sebagai aktor melalui perannya dalam Afterschool.

Usai membintangi Afterschool, ia berperan dalam beberapa film, salah satunya We Need To Talk About Kevin pada 2011.Kemudian, pada 2012, Miller kembali berperan sebagai Patrick dalam film adaptasi novel bergenre young adult berjudul The Perks of Being a Wallflower bersama Emma Watson dan Logan Lerman.

Meskipun terkenal kontroversi, tetapi karier Miller semakin melesat berkat perannya sebagai Barry Allen atau Flash dalam film Batman vs Superman: Dawn of Justice. Selain itu, namanya juga melambung sebagai aktor berkat perannya dalam film Suicide Squad yang dirilis pada Agustus 2016. Lalu, ia juga tampil dalam spin-off Harry Potter Fantastic Beasts and Where To Find Them yang beradu akting dengan Johnny Depp.

Selain menjadi aktor, Ezra Miller juga merupakan seorang musisi. Ia pernah bermain di band rock genre queer bernama Sons Of An Illustrious Father. Band tersebut berisikan tiga orang anggota, yaitu Miller sebagai vokalis, pemain perkusi, dan pemain keyboard; Lilah Larson sebagai vokalis, pemain gitar, dan pemain drum; serta Joshua Aubin sebagai vokalis, pemain bass, dan pemain keyboard.

Kemampuan Ezra Miller dalam bernyanyi sebenarnya sudah terlatih sejak kecil. Saat berusia 6 tahun, ia merupakan seorang penyanyi opera yang bergabung dalam Metropolitan Opera.

