Jeongyeon dan Dahyun TWICE Positif Covid-19, Absen dari Konser di Seattle

TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota TWICE, Jungyeon dan Dahyun akan absen dari konser Ready To Be di Seattle, Amerika Serikat akibat positif Covid-19. JYP Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa TWICE tetap tampil dengan 7 anggotanya yang tersisa.

"Anggota TWICE Jeongyeon dan Dahyun tidak enak badan dan dinyatakan positif Covid-19. Sayangnya, mereka tidak dapat menghadiri pertunjukan TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE Seattle hari ini. Pertunjukan malam ini akan dilanjutkan dengan 7 anggota," kata JYP Entertainment pada Jumat, 16 Juni 2023.

Agensi mengatakan keputusan tersebut telah disepakati bersama demi memprioritaskan kesehatan dan keselamatan artis dan penggemar. JYP Entertainment meminta pengertian semua pihak dan meminta maaf atas kejadian ini.



Kelanjutan Tur Ready To Be TWICE di Amerika



Mengenai perhentian tersisa dari tur Amerika Utara TWICE, yang baru saja dimulai minggu lalu dan dijadwalkan berlanjut hingga Juli 2023 mendatang. tur Ready To Be TWICE di Amerika Utara akan berlangsung di Dallas pada 21 Juni, Houston pada 24-25 Juni, Chicago pada 28-29 Juni, dan hingga Juli.

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu pemulihan Jeongyeon dan Dahyun dan memastikan itu tidak mempengaruhi yang tersisa. menunjukkan. Jika ada perubahan yang terjadi, kami akan memastikan untuk segera mengabari penggemar dan pemegang tiket," kata JYP Entertainment.



Konser Ready To Be TWICE Cetak Sejarah Baru



Pekan lalu, TWICE sukses menggelar konser di SoFi Stadium, Los Angeles, Sabtu, 10 Juni 2023. TWICE adalah artis wanita Asia pertama dalam sejarah yang menjual habis tiket di SoFi Stadium dan menjadi artis Asia kedua yang berhasil melakukannya setelah BTS.

TWICE memulai bagian pertama dari tur dunia ke-5 mereka pada 15 April 2023 dengan penampilan di KSPO DOME di Korea. Kemudian mereka menuju ke kota-kota besar di Australia, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat, akhirnya mencapai Truist Park di Atlanta pada 9 Juli 2023.

SOOMPI | ALLKPOP

