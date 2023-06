Tiket Konser Reuni The Corrs di Jakarta Dijual Mulai dari Rp 1 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band legendaris tahun 90-an, The Corrs akan menggelar konser reuni bertajuk The Corrs Live in Jakarta, pada Rabu, 18 Oktober 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Konser The Corrs ini akan menjadi penanda kembalinya band legendaris asal Irlandia itu ke Indonesia setelah 22 tahun.

Harga Tiket Konser The Corrs Mulai dari Rp 1 Juta

Penjualan tiket konser The Corrs Live in Jakarta mulai dibuka pada Rabu, 21 Juni 2023 di website www.thecrossjakarta.com. Tiket akan dibagi menjadi 5 kategori dengan harga sebagai berikut.

1. Bronze (duduk): Rp 1 juta

2. Silver (duduk): Rp 1,5 juta

3. Gold (duduk): Rp 3,5 juta

4. VVIP (duduk): Rp 4,5 juta

5. Festival (berdiri): Rp 2 juta

Konser The Corrs hanya digelar 1 hari di Jakarta dan diadakan pada pertengahan minggu, yaitu pada 18 Oktober 2023. The Corrs Live in Jakarta direncanakan berdurasi 1 jam 30 menit yang akan diisi oleh The Corrs Family.

Strategi Promotor Cegah Calo

Promotor konser band penyanyi lagu 'Breathless' ini hanya akan menyediakan 10 ribu tiket dan melakukan beberapa upaya yang untuk mencegah calo tiket. "Kalau dari saya sebenarnya, maksimal pembelian tiketnya kita jaga. Setiap tiketnya harus punya nomor induk kependudukan. Jadi sebenarnya kita mempersulit untuk calo bisa beli tiket," tutur Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment di acara konferensi pers yang diadakan di kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Juni 2023.

Selain itu, Ravel Entertainment juga berupaya untuk memilih tempat penjualan tiket yang mudah diakses oleh semua orang. "Kita berusaha membuat sebisa mungkin orang akan mudah mendapatkan tiket ini," ujar Naomi Claudya, Tim Marketing Ravel Entertainment.

The Corrs merupakan band genre Indie yang debut pada 1995. Band ini memiliki sejumlah lagu hits, seperti 'Breathless', 'Runaway', 'What Can I Do', 'All The Love in the World', dan lain sebagainya. Ada The Corrs terakhir menghibur penggemar Indonesia secara langsung pada 2001.

GABRIELLA AMANDA

