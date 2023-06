Anniversary ke-10 Tahun, Begini Perjalanan Karier BTS Jadi Grup Ternama dari Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Boy group asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan atau BTS kini tengah merayakan debut anniversary mereka yang ke-10 tahun. Grup pria di bawah naungan Big Hit Entertainment ini beranggotakan RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V, dan Jungkook. Mengawali kariernya dari agensi kecil, grup yang beranggotakan tujuh anggota ini pun telah menjelma menjadi grup musik ternama dari Negeri Ginseng.

Dalam perjalanan kariernya hingga berusia 10 tahun ini, BTS telah memiliki banyak karya dan mengantongi puluhan penghargaan. Bahkan, popularitasnya telah meluas hingga ke kancah Internasional dan menjadi salah satu ikon dari Korea Wave dan Kpop. Tak hanya itu, grup yang memiliki akronim Behind The Scene ini juga telah mendapat perhatian dari industri musik Amerika Serikat dan meraih beberapa penghargaan dari Billboard Music.

Lantas, bagaimana perjuangan BTS untuk menjadi grup besar seperti sekarang? Berikut rangkuman informasi mengenai perjalanan karier hingga anniversary BTS.

Berawal dari Agensi Kecil

Dilansir dari Insider, grup BTS pertama kali dibentuk oleh salah satu perusahaan hiburan Korea Selatan, Big Hit Entertainment, pada 2010 silam. Sebagai agensi hiburan, Big Hit memiliki berbagai cara untuk merekrut calon artisnya. Pada awalnya, perusahaan yang didirikan oleh Bang Shin Hyuk ini merekrut RM untuk menjadi seorang rapper. Kemudian, mereka pun mulai merekrut beberapa anggota baru.

Salah satu member BTS, Suga bahkan ditemukan saat melakukan audisi online di musim panas 2010 silam. Kemudian, anggota termuda Jungkook direkrut setelah mengikuti audisi ajang pencarian bakat, Superstar K. Setelah itu, anggota lain masuk ke perusahaan satu per satu seperti Jin, J-Hope, Jimin, dan V. Pada akhirnya, perusahaan pun menggabungkan ketujuh anggota tersebut untuk menjadi sebuah grup musik.

Setelah tiga tahun menjalani masa pelatihan sebagai seorang trainee, para anggota BTS pun debut pertama kali pada 2013 lalu. Menggunakan aliran musik Hip Hop dan Pop, BTS merilis album pertamanya yang bertajuk 2 Cool 4 Skool dengan lagu utama ‘No More Dream’.

Sayangnya, tahun-tahun pertama karir BTS tidak semulus perkiraan banyak orang. Berasal dari agensi kecil, membuat BTS cukup kesulitan untuk bersaing dengan grup-grup dari perusahaan yang lebih besar. Namun, mereka tidak menyerah dan mengeksplorasi bakatnya lebih dalam lagi.

Mulai Mendapat Perhatian Publik Korea

Pada 2015, BTS melangsungkan comeback dengan merilis album bertajuk The Most Beautiful Moment in Life, Part 1. Membawa genre baru yang lebih segar, lagu utama yang berjudul ‘I Need U’ berhasil membawa BTS meraih piala pertama di panggung musik terestrial. Sejak saat itu, nama BTS pun perlahan mulai naik di industri musik Korea Selatan. Mereka pun melakukan tur dunia pertamanya yang bertajuk Live Trilogy Episode II: The Red Bullet pada tahun tersebut.

Pada 2016 mereka kembali merilis album baru yang bertajuk Wings. Dengan lagu utama ‘DNA’, BTS berhasil menduduki posisi puncak di tangga lagu. Bahkan, mereka juga mencatat penjualan album fisik dan digital yang tinggi. Setelah itu, berbagai penghargaan nasional pun berhasil diraih oleh grup yang dipimpin oleh RM ini.

Debut di Panggung Musik Internasional

BTS memulai debutnya di panggung musik internasional saat tampil di acara American Music Awards November 2017. Sebelumnya, BTS sempat menghadiri ajang penghargaan Billboard Music Awards pada Mei 2017 tetapi belum berkesempatan untuk membawakan lagu sebagai seorang penampil.

Setahun berselang, BTS berhasil memuncaki tangga album AS melalui rilisan terbarunya yang bertajuk Love Yourself: Tear. Sejak saat itu, setiap rilisan lagu dan album terbaru BTS selalu meraih peringkat atas di tangga lagu Amerika Serikat, Billboard. Pada 2020, mereka berhasil meraih impiannya untuk berada di No.1 Billboard Hot 100 melalui single berbahasa Inggris, ‘Dynamite’.

Jadi Pembicara di PBB

Personel BTS berpidato saat pembukaan SDG Moment dalam rangka Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, 20 September 2021. John Angelillo/Pool via REUTERS

Seiring perkembangan BTS sebagai salah satu grup besar dari Korea, mereka pun didapuk sebagai perwakilan Negeri Ginseng dalam berbagai acara-acara penting kenegaraan yang menyangkut seni dan budaya. Salah satunya adalah ketika BTS diminta untuk menyuarakan kepercayaan dan cinta akan diri sendiri di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada kesempatan kali itu pemimpin grup, RM, berpidato mengenai kampanye pemuda UNICEF.

Ambil Jeda Aktivitas Grup untuk Selesaikan Wajib Militer

Meski disibukkan sebagai salah satu perwakilan negara, namun BTS tidak melupakan identitas dirinya sebagai sebuah grup idola. Mereka rutin merilis lagu dan album baru pada beberapa periode waktu tertentu. Selain itu, mereka pun kerap berkolaborasi dengan artis-artis papan atas Amerika, seperti Halsey, Nicki Minaj, Becky G, Charlie Puth, hingga Coldplay.

Setelah merilis album Proof pada 2022 lalu, anggota BTS mengumumkan akan mengambil jeda untuk aktivitas grup. Mereka mengungkapkan akan fokus bersolo karir dan mulai memenuhi kewajiban wajib militer. Adapun dua anggota BTS yang sedang melakukan wajib militer adalah Jin dan J-Hope.

Saat ini, BTS sedang merayakan anniversary mereka yang ke-10 sejak debut pada 2013 silam. Untuk merayakannya, BTS pun merilis single digital berjudul ‘Take Two’ pada 9 Juni 2023 kemarin.

