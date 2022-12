Kaleidoskop 2022, Vakum untuk Persiapan Wamil, Member BTS Garap Proyek Solo

TEMPO.CO, Jakarta - Bangtan Boys atau BTS adalah grup idola Korea Selatan dengan popularitas mengglobal. Inilah untuk pertama kalinya, grup idola Korea begitu dipuja di seluruh dunia tanpa perdebatan. Mereka juga menjadi grup idola K-Pop yang memenangkan penghargaan American Music Awards.

Tak mengherankan, saat tujuh anggota BTS mengumumkan hiatus dari grup pada 14 Juni 2022, kabar itu mengejutkan dan menjadi kesedihan luar biasa bagi BTS Army, nama fandom grup ini. Ketujuh anggota, yakni RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook mengungkapkan kabar itu secara langsung. Mereka menjelaskan alasan hiatus untuk mengerjakan proyek solo mereka sendiri.

“Mereka tidak hiatus tetapi akan meluangkan waktu untuk mengeksplorasi beberapa proyek solo saat ini dan tetap aktif dalam berbagai format berbeda,” kata label manajemen BTS HYBE, seperti dikutip dari New York Post, saat itu. Pada akhirnya, proyek solo itu dilakukan sebelum mereka melakukan wajib militer.

Proyek Solo 7 Anggota BTS

RM BTS atau Kim Namjoon

RM merilis album solo pertamanya Indigo pada Jumat, 2 Desember 2022. Album baru milik pemimpin BTS ini menyertakan penampilan Erykah Badu, Anderson Paak, Tablo dari Epik High, Paul Blanco, dan Mahalia. Menurut siaran pers yang diperoleh Billboard, "Indigo menceritakan kisah dan pengalaman yang telah dilalui RM, seperti buku harian."

Ketika hiatus BTS pertama kali diumumkan, RM membagikan rencananya untuk memulai perjalanan pengembangan pribadi. “Agar BTS bertahan lama, saya pikir saya harus mempertahankan siapa saya,” ucapnya saat itu. RM juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya bagian dari BTS “Aku bukan BTS, hanya bagian dari BTS,” ujarnya.

Jungkook BTS

Bisa dibilang, Jungkook adalah member BTS paling moncer tahun ini. Ia terpilih sebagai penampil dalam pembukaan pesta terbesar di dunia, Piala Dunia 2022 di Qatar pada 20 November 2022. Tak sekadar tampil, Jungkook adalah penyanyi soundtrack Piala Dunia FIFA 2022 yang berjudul Dreamers bersama Fahad Al Kubaisi. Lagunya selalu diperdengarkan menjelang pertandingan. Video musik Dreamers sejak diluncurkan di kanal Youtube setelah pembukaan, sudah ditonton lebih dari 80 juta kali.

Jungkook juga menggunakan hiatus untuk merilis single dan video musik dengan Charlie Puth berjudul Left and Right.

Jin

Sebagai anggota tertua BTS, Jin menjadi idola K-Pop pertama yang memenuhi wajib militer. Sebelum berangkat, Jin merilis single solo resmi pertamanya, The Astronaut pada 19 Oktober 2022. Tak mengherankan, saat dia mulai melakukan wajib militer pada Selasa, 13 Desember 2022, tagar #SafeFlightOurAstronaut dan #UntilWeMeetAgainJin merajai linimasa di Twitter untuk melepas keberangkatannya. The Astronaut ini dibuat Jin BTS bekerja sama dengan Coldplay.

V atau Kim Taehyung

V sedang mengerjakan project album solo barunya. Penyanyi itu mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan menyelesaikan proyek karena dia fokus untuk menemukan aliran yang benar. Menurut V, dia mendengarkan seluruh album dan menghapus lagu yang tidak sesuai dengan getaran keseluruhan.

V juga telah bekerja sama dengan Park Seo-Joon dari The Marvels, rapper Peakboy, Choi Woo-shi dari Parasite, dan Park Hyung-Sik dari Soundtrack #1 untuk serial yang tayang di Disney+ In yang berjudul The Soop: Friendcation. Taehyung memang mengatakan, ia mengisi hiatus dengan mencoba bidang yang belum dicoba sebelumnya.

J-Hope

J-Hope merilis album solonya berjudul Jack in The Box pada 15 Juli 2022. Ia merilis video musik baru untuk lagunya yang berjudul Arson. Ia juga tampil di festival musik Lollapalooza di California pada 31 Juli 2022 dan membuat sejarah sebagai artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung utama di festival musik besar Amerika Serikat.

J-Hope juga merilis album solo, Jack In The Box, pada 15 Juli dan merilis video musik baru untuk lagunya, Arson. "Saya sangat bersemangat dengan pekerjaan saya sejak saya masih muda, dan hasrat saya membara seperti api jadi saya memilih api untuk tema lagu ini," kata J-Hope dalam video di balik layar yang diunggahnya di Instagram.

Suga BTS

Suga memproduksi lagu baru berjudul Our Island (Prod. SUGA of BTS) pada 28 Juni 2022, bersamaan dengan perilisan game puzzle terbaru BTS berjudul BTS Island: In the Seom.

Pada Agustus 2022, Suga merilis versi baru dari lagu Over the Horizon dan bekerja sama dengan Samsung. Single Over the Horizon 2022 Produced by SUGA of BTS pun tersedia sebagai nada dering melalui pembaruan perangkat lunak milik Samsung Galaxy.

Suga juga mengungkapkan masa hiatus digunakannya dengan beberapa kelas yang diambil. Ia mengikuti antara lain kelas tari, vokal, Inggris, Jepang, gitar, keyboard, harmonik, dan pilates.

Jimin

Jimin bersemangat untuk mengerjakan album solonya. Penyanyi itu membuka tentang perbedaan antara menulis musik untuk dirinya sendiri dan menulis untuk grup. "Ini berbeda ketika Anda menulis musik Anda sendiri. Lagi pula, saya ingin musik saya menyampaikan pesan kepada penggemar kami," katanya.

Jimin bekerja sama dengan mantan anggota Wanna One, Ha Sung Woon untuk lagu kolaborasi mereka With You, yang dirilis sebagai bagian dari soundtrack serial drama Korea Selatan Our Blues. Pada Mei 2022, lagu tersebut menduduki puncak Hot Trending Song Billboard.

