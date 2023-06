7 Drakor dan Film Populer Kim Tae Ri, Terbaru Ada

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Tae Ri merupakan aktris ternama asal Korea Selatan yang lahir pada 24 April 1990. Ia memang sudah terkenal karena kepiawaiannya memainkan segala jenis peran dalam berbagai genre film. Baru-baru ini, Kim Tae Ri membintangi drama berjudul "Revenant" bersama dengan Oh Jung Se. Revenant dijadwalkan tayang pada 23 Juni 2023 di Disney+ Hotstar.

Sebelum membintangi Revenant, Kim Tae Ri sukses membintangi sejumlah drakor dan film. Lantas, apa saja drama Korea dan film yang pernah dibintanginya? Simak ulasan selengkapnya di sini!

1. Revenant (2023)

Revenant menjadi drama Korea terbaru Kim Tae Ri dengan membawa genre misteri dan thriller. Revenant menceritakan tentang Goo Sun Young (Kim Tae Ri) yang belajar giat untuk bisa lulus ujian Pegawai Negeri. Ia juga bekerja paruh waktu untuk menghidupi dirinya. Pada suatu hari, ia menerima bingkisan misterius dari almarhum ayahnya. Sejak saat itu, banyak hal-hal aneh yang menghampiri dirinya dan bahkan ia juga sering mengalami kesurupan.

Di lain sisi, dia bertemu dengan Yeom Hae Sang yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat dan mendengarkan roh sejak kecil. Hingga akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi.

2. Twenty-Five Twenty-One (2022)

Twenty-Five Twenty-One merupakan salah satu drama populer yang dibintangi oleh Kim Tae Ri. Drama inilah yang membuat namanya semakin dikenal publik. Twenty-Five Twenty-One menceritakan kisah cinta antara Na Hee-Do ( Kim Tae-Ri ) dan Back Yi-Jin ( Nam Joo-Hyuk ). Saat menonton drama ini Anda akan melihat perjuangan anak muda yang terdampak krisis ekonomi 1998. Krisis ekonomi 1998 menyebabkan Na Hee Do harus pindah sekolah agar tim anggarnya tidak dibubarkan.

Di lain sisi, bisnis keluarga Back Yi-Jin bangkrut, sehingga hidupnya yang tadinya kaya raya menjadi jatuh miskin. Back Yi-Jin akhirnya mengambil langkah untuk bekerja sambil belajar. Dirinya bekerja sebagai tukang antar koran dan bekerja sebagai reporter sport freelance. Twenty-Five Twenty-One mempunyai 16 episode dan telah tayang sejak 12 Februari 2022 hingga 03 April 2022.

3. Space Sweepers (2021)

Di tahun 2021, Kim Tae Ri mendapatkan kesempatan untuk membintangi drama berjudul Space Sweepers. Space Sweepers menjadi drama Kim Tae Ri yang berhasil menduduki posisi pertama di Netflix global.

Space Sweepers mengisahkan tentang kehidupan manusia pada tahun 2092 di mana bumi tidak bisa lagi ditempatkan oleh manusia. Film ini dibintangi oleh So Jong Ki yang berperan sebagai pilot pesawat Spaceship Victory yang jenius bernama Tae Ho dan bersama dengan kru lainnya bekerja untuk memungut sampah luar angkasa. Kisahnya dimulai ketika sebuah perusahaan mendirikan rumah orbit bagi umat manusia yang dipimpin oleh James Sullivan dan para krunya menemukan seorang anak kecil di dalam kapan yang mengambang. Lantas bagaimana kelanjutannya? Anda bisa saksikan langsung di Netflix sejak 05 Februari 2021.

4. Mr. Sunshine (2018)

Mr. Sunshine berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Eugene Choi yang kabur menggunakan kapal perang Amerika Serikat. Kemudian dia pergi ke Amerika dengan membawa dendam karena keluarganya di bunuh di depan matanya sendiri oleh para bangsawan. Berkat kegigihannya, dia kemudian menjadi tentara dan diangkat menjadi kapten dan ditugaskan di negara asalnya Korea Selatan. Dia kemudian jatuh cinta dengan Ae Shin, putri bangsawan. Penasaran, gimana kelanjutan ceritanya? Silahkan Anda tonton di Netflix yang sudah tayang dan memiliki 24 episode.

5. Little Forest (2018)

Little Forest bercerita tentang Song Hye-won (Kim Tae-ri) yang bosan dengan kehidupan kota dan menginginkan suasana baru. Akhirnya Hye-won memilih untuk mendatangi rumah lamanya di desa tradisional Korea Selatan. Di sinilah ia mengenang semua masa kecilnya. Film ini berdurasi 103 menit.

6. 1987: When the Day Comes (2017)

1987: When the Day Comes adalah film Korea terbaik yang menceritakan perjuangan demokrasi di Korea Selatan. Kasus ini bermula saat Park Jong-chul (Yeo Jin-goo) mahasiswa dan anggota gerakan prodemokrasi meninggal dunia saat diinterogasi. Namun, lagi dan lagi pihak kepolisian seakan menutupi kejadian sebenarnya atas meninggalnya Park Jong-chul. Geram, akhirnya mahasiswa dan media massa mencoba mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. 1987: When The Day Comes berfokus pada pemberontakan demokrat 1987 di Korea Selatan.

7. The Handmaiden (2016)

Film ini mengambil latar belakang saat Korea Selatan diduduki oleh Jepang. The Handmaiden bercerita tentang seorang wanita yang mempekerjakan pembantu yang akhirnya merebut kekayaannya dengan karyawan lainnya. Sosok wanita tersebut adalah Sook-hee (Kim Tae Ri). The Handmaiden berdurasi 2 jam 24 menit.

Nah, itu dia beberapa drakor dan film yang pernah dibintangi oleh Kim Tae Ri dan mendapatkan respon positif dari banyak orang. Kira-kira Anda sudah pernah nonton yang mana?

Dwi Lucy Susetiowati

