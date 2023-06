5 Hal Menarik Lies Hidden in My Garden, Drakor Terbaru Kim Tae Hee dan Lim Ji Yeon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak drama yang menarik perhatian di tahun 2023, salah satunya adalah drama Lies Hidden in My Garden. Drama ini merupakan salah satu drama Korea terbaru 2023 yang sangat menyita perhatian pecinta drama Korea dari berbagai negara. Drama Korea ini akan tayang di ENA, Genie TV, dan Prime Video pada 19 Juni 2023 pukul 22.00 WIB.

Drama bergenre thriller-suspense ini dibintangi oleh dua aktris unggulan, yakni Kim Tae Hee, istri Rain, dan Lim Ji Yeon yang sebelumnya sukses berperan sebagai tokoh antagonis dalam drama The Glory bersama Song Hye Kyo.

Drama yang dibintangi Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon, Kim Sung Oh, dan Choi Jae Rim ini sudah dinantikan publik. Lies Hidden in My Garden merupakan drama bergenre thriller suspense yang sangat menegangkan. Sebelum dramanya tayang, mari ketahui 5 hal menarik dari Lies Hidden in My Garden berikut ini.

1. Diadaptasi dari Novel Populer

Lies Hidden in My Garden merupakan drama adaptasi dengan judul House With a Yard yang ditulis oleh Kim Jin Young. Novel misteri ini mengisahkan kehidupan seorang ibu rumah tangga biasa yang tiba-tiba menemukan bau busuk di halaman belakang rumah barunya.

2. Sutradara Populer

Drama Lies Hidden in My Garden disutradarai oleh Jung Ji Hyun yakni sutradara populer yang telah menghasilkan berbagai drama mengagumkan seperti Mr. Sunshine pada 2018, Search: WWW pada 2019, The King: Eternal Monarch pada 2020, You Are My Spring pada 2021, dan Twenty-Five, Twenty-One pada 2022.

3. Perbedaan Karakter yang Begitu Ketara

Kim Tae Hee akan berperan sebagai Moon Joo Ran yakni sosok istri sempurna dengan kehidupan penuh kebahagiaan, berbanding terbalik dengan Lim Ji Yeon sebagai Chu Sang Eun yakni seorang istri yang malang dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Lim Ji Yeon sebagai Korban KDRT

Lim Ji Yeon sebelumnya telah sukses berperan sebagai Park Yeon Jin, yakni pelaku bullying dalam drama The Glory. Setelah berperan menjadi karakter antagonis, kali ini Lim Ji Yeon berperan sebagai korban KDRT yang nasibnya sangat malang dan begitu menyedihkan.

5. Drama Comeback Kim Tae Hee

Kim Tae Hee merupakan bintang berbakat Korea Selatan yang debut sejak tahun 2000 dan namanya mulai dikenal publik setelah berperan dalam drama Stairway to Heaven pada 2003. Berkecimpung di dunia hiburan sejak lama, membuat Kim Tae Hee hiatus selama 5 tahun untuk fokus bersama keluarga kecilnya yang dikaruniai dua orang anak. Istri dari seorang bintang bernama Rain ini comeback pada 2020 melalui drama Hi Bye Mama, kemudian hiatus selama 3 tahun dan memutuskan kembali bermain drama bertajuk Lies Hidden in My Garden.

Sinopsis Sekilas Lies Hidden in My Garden

Drama ini sendiri bercerita tentang dua wanita yang hidupnya sangat berbeda. Namun, bau aneh dan menyengat di salah satu rumah perempuan tersebut membuat mereka bertemu secara tak terduga.

Ada Joo Ran yang diperankan oleh Kim Tae Hee. Dia adalah wanita yang hidupnya nyaris sempurna. Dia menjadi ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah rumah besar dan mewah. Lalu ada Chu Sang Eun yang diperankan oleh Lim Ji Yeon, seorang korban kekerasan dalam rumah tangga yang berusaha melepaskan diri dari kehidupan yang membuatnya menderita.

Hingga suatu hari, Joo Ran mencium bau aneh dari halaman belakang rumahnya, mengingatkan pada mayat yang membusuk. Karena itu, mereka dipertemukan dalam kasus yang penuh rahasia dan kecurigaan.

Nah, itu dia 5 hal menarik Lies Hidden in My Garden selaku drakor terbaru yang dibintangi Lim Ji Yeon dan Kim Tae Hee.

