Insidious: The Red Door, Mengenal Patrick Wilson Pemeran Sekaligus Sutradara Film Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Patrick Wilson dalam Insidious: The Red Door atau Insidious 5 berperan sebagai Josh Lambert, ayah dari Dalton. Ia juga kerap bermain di belakang layar sebagai sutradara. Di Insidious: The Red Door, ia ikut menggarap film ini bersama James Wan.

Insidious: The Red Door merilis trailer atau cuplikan pada 7 Juni 2023. Setelah lima tahun tidak melanjutkan kisahnya, kini Insidious kembali akan memecahkan rahasia mencekam dari keluarga Lambert. Teror baru yang lebih mengerikan. Teror yang mengintai di balik pintu merah ini akan tayang pada 7 Juli 2023, seperti tertulis dalam Sony Pictures.

Profil Patrick Wilson

Baca Juga: Kilas Balik Sinopsis Seluruh Sekuel Insidious dari Awal hingga yang Kelima

Mengutip IMDb, Patrick Joseph Wilson lahir di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat, pada 3 Juli 1973. Ia tumbuh di St. Petersburg, Florida, tempat ayahnya bekerja sebagai penyiar televisi. Ibunya guru nyanyi. Patrick memilih bernyanyi dengan paduan suara semasa remaja. Ia juga aktif olahraga, tetapi beberapa pertandingan sepak bola harus dilewatkan karena ikut dalam kompetisi menyanyi.

Patrick Wilson menempuh pendidikan Universitas Carnegie Mellon. Ia mendapat gelar BFA atau sarjana seni bidang drama Mulanya Wilson muncul dalam beberapa produksi regional, seperti Sweet Bird of Youth, Romeo and Juliet: The Musical and Lucky in the Rain, dan Bright Lights, Big City.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga melakukan produksi perusahaan tur nasional Carousel.. Ia memenangi Drama-Logue Award. Ia menerima penghargaan Drama League lainnya untuk debutnya di Broadway dalam Fascinating Rhythm. Ia juga masuk dalam dua nominasi Tony Award untuk Aktor Utama dalam Musikal untuk peran utamanya melalui Broadway The Full Monty (2001) dan Oklahoma (2002).

Mengutip Tribute, setelah Broadway, Patrick Wilson merasa cukup puas menjadi bagian dari bisnis film. Setelah penantian cukup panjang, akhirnya pada 2005, ia mendapat peran utamanya dalam film Hard Candy. Pada 2006, ia berhasil memenangi Young Hollywood Award melalui drama Little Children.

Nama Patrick Wilson semakin melambung berkat perannya dalam film horor, Insidious (2011), The Conjuring (2013), Insidious: Chapter 2 (2013), The Conjuring 2 (2016), Annabelle Comes Home (2019), dan The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021). Tidak hanya film horror, Wilson juga kerap membintangi film genre lainnya, seperti The Commuter (2018), Aquaman (2018), dan Midway (2019).

Pilihan Editor: Mengenal Para Pemeran Film Insidious: The Red Door

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.