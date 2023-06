Trailer Final Insidious: The Red Door, Akhir dari Kisah Keluarga Lamberts

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sony Pictures baru merilis trailer final film Insidious: The Red Door. Film horor ini akan menjadi akhir dari kisah keluarga Lambert dan dirilis di bioskop Amerika Serikat pada 7 Juli 2023.

Film Insidious 5 ini masih tetap dibintangi oleh Patrick Wilson. Rose Byrne, Ty Simpkins, dan Lin Shaye. Dalam trailer terakhir yang dirilis pada Selasa, 6 Juni 2023, para penggemar akan melihat final mengerikan yang dibuat selama 10 tahun. Patrick Wilson sebagai Josh Lambert dan keluarganya akan menghadapi teror baru.

Berdurasi hampir 2 menit, Josh Lambert awalnya berusaha menahan pintu merah yang hendak diterobos oleh Lipstick-Face Demon, hantu berwajah merah yang pernah muncul di film sebelumnya. Belum 24 jam dirilis, kata kunci Insidious langsung trending di Twitter Indonesia dengan lebih dari puluhan ribu cuitan hingga Rabu siang, 7 Juni 2023.



Sinopsis Insidious: The Red Door



Demi menghentikan iblis untuk selamanya, Josh Lambert dan putranya, Dalton Lambert (Ty Simpkins) yang masih kuliah harus masuk lebih dalam ke The Further lebih jauh dari sebelumnya, menghadapi masa lalu kelam keluarga mereka dan sejumlah hal baru dan teror yang lebih mengerikan mengintai di balik pintu merah.

Latar Insidious: The Red Door diambil 10 tahun setelah Insidious: Chapter 2 (2013). Di akhir film kedua, keluarga Lambert telah melepaskan kemampuan mereka melihat setan. Namun setelah beberapa tahun, ketika Dalton di perguruan tinggi, mulaii muncul teror baru. Sementara keduanya telah mampu menghindari The Further selama satu dekade, semua itu akan berubah ketika mereka dipaksa untuk menghadapi iblis di balik pintu merah sekali lagi.

Sebelum Insidious: The Red Door, ada Insidious: Chapter 3 (2015) dan Insidious: The Last Key (2018) sebagai film prekuel. Insidious: The Red Door, film kelima dari Insidious sekaligus menandai debut sutradara Patrick Wilson.

