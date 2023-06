Mengenal Para Pemeran Film Insidious: The Red Door

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Insidious: The Red Door merilis trailer atau cuplikan pada 7 Juni 2023. Setelah lima tahun tidak melanjutkan kisahnya, kini Insidious kembali akan memecahkan rahasia mencekam dari keluarga Lambert. Teror baru yang lebih mengerikan. Teror yang mengintai di balik pintu merah ini akan tayang pada 7 Juli 2023, seperti tertulis dalam Sony Pictures.

Siapa saja pemeran Insidious: The Red Door?

1. Patrick Wilson

Mengutip IMDb, Patrick Joseph Wilson lahir di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat, pada 3 Juli 1973. Di Insidious: The Red Door, ia berperan sebagai Josh Lambert, ayah dari Dalton. Ia juga kerap bermain di belakang layar sebagai sutradara. Di Insidious: The Red Door, ia ikut menggarap film ini bersama James Wan.

2. Ty Simpkins

Merujuk Rotten Tomatoes, Ty Simpkins lahir di New York pada 6 Agustus 2001. Pada 2005, ia membintangi film fitur pertamanya berjudul War of the Worlds. Ia mengambil peran utama sebagai Dalton Lambert, anak dari Josh Lambert dalam film horor Insidious (2010). Selanjutnya, ia masih berperan sebagai Dalton dalam Insidious Chapter 2 (2013) dan Insidious: The Red Door (2023).

3. Rose Byrne

Mary Rose Byrne lahir pada 24 Juli 1979. Karier beraktingnya, ia mendapatkan peran pertamanya dalam Dallas Doll (1994) ketika berusia 15 tahun. Pada 2002, ia mendapat pengalaman pertamanya di film beranggaran besar melalui Star Wars: Episode II-Attack of the Clones. Di Insidious dan beberapa sekuelnya, ia berperan sebagai Renal Lambert.

4. Andrew Astor

Andrew Astor lahir di Arizona pada 2000. Ia aktif membintangi beberapa iklan, acara televisi, dan film. Namanya mulai terkenal berkat perannya sebagai adik Dalton bernama Foster Lambert dalam Insidious (2010) dan Insidious Chapter 2 (2013). Setelah selesai syuting Insidious Chapter 2, ia berfokus menempuh pendidikan. Setelah menempuh pendidikan perguruan tinggi, ia bersiap untuk kembali berakting dengan memainkan peran Foster Lambert dalam Insidious: The Red Door.

5. Sinclair Daniel

Ada pemeran baru dalam Insidious: The Red Door, yakni Sinclair Daniel. Sinclair telah bekerja secara profesional di bidang teater, televisi, dan pengisi suara. Ia akan berperan sebagai teman perempuan Dalton yang ditemui saat kuliah dalam Insidious: The Red Door.

