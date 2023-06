Miracle In Cell No. 7 Versi Korea Dapat Ditonton di Klik Film Mulai Bulan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan menonton film secara streaming, Klik Film kembali menghadirkan tontonan film bioskop untuk memanjakan selera penikmat film. Bulan ini, Klik Film menyodorkan film-film yang memenangkan penghargaan di festival film dunia dan meraih box office di negaranya.

Salah satunya, Miracle in Cell No. 7 versi Korea atau versi originalnya. Film ini sudah di-remake di beberapa negara, termasuk Indonesia. Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia dibintangi Vino G. Bastian yang diproduksi Falcon Pictures dan meraih box office Indonesia dengan penonton mencapai lebih dari 5 juta orang.

Tak hanya Miracle in Cell No. 7 yang dapat dinikmati pelanggan Klik Film. Film-film jebolan festival sudah disiapkan untuk memanjakan penonton, antara lain Angry Annie (meraih Variety Piazza di Locarno Internasional Film Festival 2022), Le Petit Nicholas (memenangkan Best Animated Film di Lumiere Award 2023), No Dogs Or Italians Allowed (meraih European Animated Feature di European Film Awards), The Dam (nominasi Cannes 2022), Myanmar Diaries (pemenang Berlinale Documenter di Berlin Internasional Film Festival 2022), Spellbound (masuk nominasi di Baeksang Arts Awards), dan Knor (nomine di Berlin Internasional Film Festival 2022).

"Banyak penggemar film yang kesulitan untuk menonton film-film jebolan festival film Internasional. Kami berusaha menghadirkan film-film yang masuk dalam festival film internasional, dan di-update setiap bulannya," kata Direktur Klik Film, Frederica dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 7 Juni 2023.

Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati film-film lama tapi menjadi jagoan festival. Antara lain, Song From The 2nd Floor (pemenang Jury Prize di Cannes 2000), Christmast in August (memenangkan Best New Director di Grand Bell Award 1999), Hongkong Family (masuk nominasi di Hongkong Film Awards 2023), Initial D (pemenang Best Supporting Actor di Hongkong Film Awards 2006), You The Living (nomine di Cannes 2007), dan Fires on Plain ( masuk nominasi di Asian Film Awards 2015).

Sinopsis Film yang tayang di Klik Film Juni 2023

Angry Annie

Berkisah tentang Annie (Laure Calamy), seorang pekerja pabrik Prancis yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Ia merasa perlu untuk melakukan aborsi. Film ini berlatar belakang pada awal tahun 1970-an, ketika aborsi masih ilegal di Prancis, sehingga Annie beralih ke Gerakan Kebebasan Aborsi dan Kontrasepsi (MLAC) di Prancis. Angry Annie menawarkan karya yang penuh semangat juga menawarkan dorongan dan inspirasi.

Le Petit Nicolas

Nicolas merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini. Orang tua yang amat menyayanginya, teman-teman di sekolah yang lucu-lucu dan menyenangkan. Dia merasakan kedamaian di kehidupannya dan tidak ingin mengubah itu. Namun, semua berubah saat Nicolas mendengar ibunya sedang hamil. Ia takut ditelantarkan orangtuanya. Lantas, ia meminta teman-temannya untuk membantu agar orangtuanya tetap sayang padanya. Namun, justru kejadian-kejadian kacau terjadi saat Nicolas berusaha untuk menyenangkan orangtuanya.

Myanmar Diaries

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tersembunyi dari dunia, kehidupan di bawah junta teror Myanmar setelah kudeta militer tahun lalu sebagian besar tidak terlihat. Sebagai tindakan perlawanan kreatif, The Myanmar Film Collective menyusun film panjang dengan mengaburkan realitas dan fiksi. Semua segmen dari sudut pandang orang pertama lantas dijalin bersama dengan rekaman saksi mata yang mengerikan dalam bentuk jurnalisme warga.

The Dam

Setiap malam, seorang pekerja di tempat pembuatan batu bata tradisional di tepi Sungai Nil diam-diam membangun konstruksi lumpur yang misterius. The Dam adalah dongeng politik tentang kekuatan imajinasi dengan latar belakang revolusi Sudan.

Knor

Ketika seorang anak yang berusia 9 tahun menerima seekor babi bernama Oink sebagai hadiah dari kakeknya, dia meyakinkan orang tuanya untuk memeliharanya. Syaratnya, Oink harus mengikuti pelatihan. Namun orang tuanya bukanlah ancaman terbesar bagi Oink. Masalah besar justru muncul karena kakeknya diam-diam mengikuti kompetisi sosis yang diselenggarakan oleh The Society for Meat Products from Fresh Pigs.

Pilihan Editor: Klik Film Rayakan Academy Awards, Tayangkan Film-film Peraih Oscar

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini