Film The Settlers, Kisah Warga Pribumi Chile yang Ditindas dengan Kejam

TEMPO.CO, Jakarta - The Settlers atau Los Colonos merupakan film asal Chile yang sempat diajukan untuk mendapat nominasi Film Fitur Internasional Terbaik Oscar 2024, namun gagal. Film The Settlers memiliki kesamaan dengan The Zone of Interest, yaitu menyakinkan manusia agar tak lagi mengulang tragedi genosida.

Film yang disutradarai oleh Felipe Gálvez Haberle ini menampilkan Camilo Arancibia, Mark Stanley, dan Benjamin Westfall sebagai pemainnya. The Settlers mengambil latar akhir 1800-an dan awal 1900-an dengan durasi 1 jam 40 menit.



The Settlers Tampilkan Adegan Kekerasan yang Menyesakkan



Hamparan lahan luas yang berangin membuka cerita The Settlers (Pendatang). Fokus kamera kemudian perlahan meneropong sekelompok orang yang bekerja di sebuah lahan dengan pagar kawat milik seorang pengusaha asal Spanyol, Jose Menendez yang kejam. Demi melancarkan agenda eksploitasi alam mereka, penjajah asal Eropa melakukan berbagai cara brutal untuk menyingkirkan penduduk pribumi.

Menendez menyuruh tentara bayaran McLennan, Bill, dan Segundo untuk berburu orang pribumi agar tidak mengganggu bisnisnya. Dalam perjalananya, mereka bertemu dengan sesama tentara bayaran yang diperintah pengusaha Eropa lainnya.

Selama perburuan ini, adegan kekerasan menyesakkan disajikan film ini. MacLennan dan Bill tampak menikmati, sedangkan Segundo justru merasa tidak suka dengan perlakuan keji dua temannya.

Selang beberapa tahun kemudian, pemerintah Chile mulai memberlakukan sebuah aturan baru agar pendatang Eropa dan penduduk pribumi bisa saling berinteraksi. Saat itulah Segundo diminta untuk memberikan kesaksian. Dalam kesaksiannya, terbongkar secara detail kekejaman yang dilakukan para tentara bayaran.



The Settlers Dikemas dengan Gaya Puitis

Tak seperti film perang yang fokus pada aksi, urgensi waktu, dan kekerasan, The Settlers dikemas dengan gaya puitis. Alurnya lambat dan para protagonisnya seolah punya banyak waktu untuk merenung dan terdiam.

Bila bisa dibandingkan, The Settlers punya kemiripan dengan The Zone of Interest. Kengerian tak selalu bertumpu pada elemen grafik, ia bisa dibangun lewat detail audio memukau dan ketajaman dialognya.

Film The Settlers sudah bisa disaksikan di Klik Film mulai Juni 2024.

