Klik Film Rayakan Academy Awards, Tayangkan Film-film Peraih Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Platform menonton film secara streaming, Klik Film menghadirkan film-film yang masuk dalam nominasi Oscar 2023. Tayangan eksklusif ini sebagai cara platform menonton secara premium itu untuk turut merayakan pagelaran ajang festival film Academy aawards ke-95, yang akan digelar pada 12 Maret 2023.

Film-film Oscar 2023 di Klik Film

Film-film yang masuk daftar nominasi Oscar 2023 dan ditayangkan di Klik Film di antaranya adalah EO (Polandia), The Quite Girl (Irlandia),l dan Close (Belgia) yang masuk dalam nominasi Best Internasional Feature.

Ada juga film berjudul Joyland dan Boy From Heaven, yang masuk dalam shortlist for nomination Oscar 2023. Selain itu, ada Mars One dan Goddammned Asura masuk dalam submission for best internasional feature film dari Brazil dan Taiwan, yang akan ditayangkan di Klik Film pada bulan ini.

Selain judul-judul di atas, ada film berjudul After Sun (nominasi Best Actor), dan Triangle Of Sadness (nominasi Best Director, Pictures, dan Original Screenplay) pada Oscar 2023 dan sudah tayang di Klik Film. "Puji Tuhan, katalog film Klik Film dapat menghadirkan film-film yang meramaikan ajang Oscar 2023, baik untuk nominasi, shortlist, maupun submision di Academy Awards 2023," ujar Direktur Klik Film, Frederica, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 1 Maret 2023.

Selain film-film Oscar, Klik Film juga menghadirkan film-film yang dijadwalkan tayang mulai bulan ini. Film-film itu berjudul No Bears, Final Cut, Mascarade, Wolf Pack, Detective Dee and Nine Story Demon Building, Journey To Italy, dan banyak film lainnya.

Film-film yang ditayangkan di Klik Film.

Sinopsis Film yang Tayang di Klik Film

Close

Persahabatan yang intens antardua bocah laki-laki berusia tiga belas tahun, Leo dan Remi tiba-tiba terganggu. Berjuang untuk memahami apa yang telah terjadi, Leo mendekati Sophie, ibu Remi. Close adalah film tentang persahabatan dan tanggung jawab.

EO

Mengikuti seekor keledai yang dalam perjalanannya bertemu orang baik dan jahat, mengalami suka dan duka, menjelajahi visi Eropa modern melalui pandangannya.

Joyland

Putra bungsu dalam keluarga tradisional Pakistan bekerja sebagai penari cadangan dan bergaya Bollywood. Ia tergila-gila dengan wanita transgender berkemauan keras yang menjalankan pertunjukan.

The Quite Girl

Seorang gadis berusia sembilan tahun dari keluarga disfungsional pergi untuk tinggal bersama kerabat jauh selama musim panas. Hidup dengan pasangan petani paruh baya, dia menemukan cara hidup baru yang belum pernah dialami sebelumnya.

Mars One

Sebuah keluarga kulit hitam kelas menengah di Brasil menghadapi pemilihan presiden ekstremis sayap kanan. Sang ibu percaya bahwa dia dikutuk setelah pertemuan tak terduga, sementara suaminya menaruh semua harapannya pada karier sepak bola putra mereka.

Goddamned Asura

Pada malam ulang tahunnya yang ke-18, Jan-wen melakukan penembakan acak di pasar malam yang ramai.

Boy From Heaven

Pada hari pertama kembali setelah liburan musim panas, imam besar pingsan dan meninggal di depan murid-muridnya di sebuah universitas bergengsi di Kairo. Ini menandai dimulainya pertempuran yang kejam untuk mendapatkan pengaruh untuk menggantikan kedudukannya.

