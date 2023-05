Sinopsis Lies Hidden in My Garden, Drama Terbaru Kim Tae Hee

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lies Hidden in My Garden merupakan drama Korea terbaru yang akan tayang pada 19 Juni 2023. Drama yang diadaptasi dari novel bertajuk A House with a Yard ini memiliki delapan episode yang disutradarai oleh Jung Ji Hyun yakni sutradara penghasil drama populer seperti Search: WWW dan Twenty Five, Twenty One.

Drama bergenre thriller-suspense yang ditulis Ji Ah Ni ini akan ditayangkan di ENA dan Genie TV. Selain ceritanya yang seru, Lies Hidden in My Garden juga menampilkan aktor-aktor ternama seperti Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon, Kim Sung Oh, serta Choi Jae Rim. Mari ketahui sinopsis dan karakter pemain Lies Hidden in My Garden di bawah ini.

Sinopsis Lies Hidden in My Garden

Lies Hidden in My Garden mengisahkan dua wanita dengan kehidupan yang bertolak belakang dan sangat berbeda, yaitu Joo Ran dan Sang Eun. Joo Ran memiliki kehidupan sempurna, suaminya adalah seorang dokter dan anaknya pintar dan tampan. Keluarga kecil itu memutuskan untuk pindah ke rumah baru mereka. Namun, bau aneh dan mencurigakan keluar dari pekarangan belakang rumahnya, yang membuat khawatir keluarga tersebut. Sang suami mengabaikan keluhan Joo Ran tentang bau di halaman belakang rumah baru mereka. Sejak saat itu, Jae Ho dan Joo Ran sering bertengkar satu sama lain.

Kemudian Sang Eun menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan. Sang Eun adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dia sering mengalami kekerasan dari suaminya, Yoon Bum yang bekerja di perusahaan farmasi. Dia sangat ingin melarikan diri dari kenyataan menyedihkan dalam hidupnya. Sang Eun menjalani kehidupan tidak menyenangkan dan tinggal di apartemen kumuh. Dia merasa menemukan titik terang dalam hidupnya setelah bertemu Joo Ran.

Drama Korea thriller dan misteri ini bercerita tentang dua perempuan dengan latar belakang yang berbeda, drama ini pasti sangat dinantikan dan wajib ditonton oleh para pecinta drakor thriller.

Kim Tae Hee Berperan sebagai Joo Ran

Kim Tae Hee kembali ke dunia layar kaca dengan drama ini setelah tiga tahun absen dari dunia hiburan dan belum muncul di film atau serial manapun. Kim Tae Hee berperan sebagai Joo Ran yakni seorang ibu rumah tangga dengan kehidupan sempurna, suami seorang dokter, anak yang pintar, dan keluarga yang harmonis. Kemudian, Joo Ran memutuskan pindah ke rumah baru dan menemukan mayat di halaman belakang rumahnya.

Lim Ji Yeon Berperan sebagai Sang Eun

Lim Ji Yeon berperan sebagai Sang Eun yakni korban kekerasan dalam rumah tangga yang melarikan diri. Sang Eun menjalani hidup penuh kesengsaraan, hingga membuatnya tinggal di sebuah apartemen kumuh yang menyedihkan. Kemudian, hidup Sang Eun berubah setelah bertemu dengan Joo Ran.

Kim Sung Oh Berperan sebagai Jae Ho

Kim Sung Oh berperan sebagai Jae Ho yakni suami Joo Ran yang berprofesi sebagai dokter. Sikapnya yang sangat perfeksionis, dingin, dan tidak mudah diprediksi akan membuat semuanya semakin runyam. Apalagi setelah ditemukannya bau aneh dari halaman belakang rumahnya, mengakibatkan rumah tangga Jae Ho dan Joo Ran menimbulkan banyak konflik mencekam.

Choi Jae Rim Berperan sebagai Yoon Beom

Choi Jae Rim berperan sebagai Yoon Beom yakni suami Sang Eun, ia bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan farmasi. Yoon Beom memiliki karakter yang kejam, manipulatif, dan kerap kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga membuat Sang Eun melarikan diri.

Nah, itu dia sinopsis dan para pemain Lies Hidden in My Garden yang bergenre suspense thriller super menegangkan.

Nur Qomariyah

