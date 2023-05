Vin Diesel: Spin-off Fast and Furious dalam Tahap Pengerjaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Vin Diesel mengungkapkan bahwa spin-off dari franchise Fast and Furious sudah dalam tahap pengerjaan. Ia juga memastikan bahwa film mendatang tersebut akan dipimpin oleh seorang perempuan.

"Saya mulai mengembangkan spin-off perempuan pada tahun 2017 dengan spin-off lainnya, dan semakin cepat saya memberikan final, semakin cepat saya dapat meluncurkan semua spin-off," kata Vin Diesel dalam laporan Variety, Selasa, 23 Mei 2023.



Alasan Vin Diesel Buat Spin-off Fast and Furious



Vin Diesel juga sempat mengatakan bahwa Fast X merupakan bagian pertama dari akhir franchise Fast and Furious. Namun, dirinya berpikir akan tetap membuat spin-off lainnya untuk film tersebut. Sebab, dia menilai ada banyak karakter yang berbakat di film itu.

"Fast X adalah yang pertama dari akhir dua bagian Franchise, tetapi pahit rasanya memikirkan bagian akhir. Lihat berapa banyak karakter dan bakat hebat yang ada di film itu," kata Vin Diesel.

Dalam Fast X, Gal Gadot dan Dwayne Johnson kembali tampil. Vin Diesel pun mengakui bahwa tidak mudah merahasiakan akting cemerlang mereka. "Saya sangat senang melihat mereka kembali ke rumah dan bahkan lebih bersemangat melihat reaksi penggemar dan melihat betapa bahagianya hal itu," kata Vin Diesel.



Fast X Proyeksikan Debut Rp 1 Triliun



Fast X memproyeksikan pendapatan saat debut sebesar 67,25 juta dolar AS atau sekitar Rp 1 triliun di box office domestik AS akhir pekan lalu. Film tersebut memperoleh Rp 418 miliar pada Jumat, 19 Mei 2023 dari 4.046 bioskop. Fast X diketahui menelan biaya produksi Universal sebanyak 340 juta dolar AS atau Rp 5 triliun dari 100 juta dolar AS atau Rp 1,4 triliun lagi untuk promosi.

Fast X dibintangi oleh Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana, Brewster, Sung Kang, Jason Statham, Helen Mirren, Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel, dan Charlize Theron. Pendatang baru juga tampil dalam film ini termasuk Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchoir, Leo Abelo Perry, dan Rita Moreno.

