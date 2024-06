Shrek 5 Sudah Diproduksi dan Tayang 2025, Film Spin-off Donkey Siap Dibuat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Shrek 5 sudah masuk dalam tahap produksi dan dijadwalkan tayang pada 2025. Aktor Eddie Murphy mengaku telah mulai merekam suara untuk Shrek 5 dan selanjutnya akan membuat film spin-off Donkey.

"Kami mulai melakukan (Shrek 5) beberapa bulan yang lalu," kata Eddie Murphy kepada Collider. "Saya melakukan ini. Saya merekam babak pertama, dan kami akan melakukannya tahun ini, kami akan menyelesaikannya. Shrek akan keluar dan Donkey akan punya filmnya sendiri. Kami akan melakukan Donkey juga. Jadi kami akan membuat Shrek dan membuat (film) Donkey."

Eddie Murphy sendiri merupakan pengisi suara karakter Donkey si keledai di film Shrek sejak 2001. Ketika ditanya apakah dia merekam kedua proyek tersebut secara bersamaan, dia mengklarifikasi. "Tidak, tidak pada saat yang bersamaan. Saya mulai merekam Shrek, saya pikir itu akan dirilis pada tahun 2025, dan berikutnya kami akan membuat Donkey," katanya.

Pencapaian 4 Film Shrek Sebelumnya

Shrek telah merilis empat film layar lebar sebelumnya, di antara 2001 dan 2010. Film ini terkenal dengan humornya yang jenaka, karakter yang mudah diingat, dan kisah-kisah yang mengharukan.

Film Shrek pertama berhasil membangkitkan DreamWorks Animation dengan pendapatan kotor sebesar 487 juta dolar di seluruh dunia. Film animasi tersebut menjadi pemenang Oscar pertama dalam kategori fitur animasi. Sekuelnya, Shrek 2 meraup 928 juta dolar. Kedua film tersebut bersaing memperebutkan Palme d'Or di Festival Film Cannes.

Sementara, Shrek the Third dan Shrek Forever After kurang mendapat pujian dibandingkan dua film pertama. Namun, keduanya masih berhasil meraup pendapatan kotor masing-masing sebesar 813 juta dolar dan 752 juta dolar di seluruh dunia.

Karakter Donkey yang Begitu Populer

Donkey adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam franchise Shrek. Dia adalah sahabat karib Shrek yang berbicara cepat dan ceria. Kesetiaan Donkey yang tak tergoyahkan kepada Shrek, meski terus-menerus bertengkar, menambah kegembiraan. Persahabatan mereka melegenda, berubah dari yang penuh dendam menjadi persahabatan yang dalam dan tulus.

Penampilan Eddie Murphy memberikan Donkey energi yang menular sekaligus menghibur. Murphy pernah mengatakan kepada Entertainment Tonight pada 2023 bahwa dia akan membuat film Shrek 5 dalam dua detik jika dia diminta untuk memerankan kembali Donkey.

"Saya suka Donkey," kata Murphy. "Anda tahu, mereka membuat film 'Puss in Boots'. Saya seperti, 'Mereka seharusnya membuat film Donkey. Donkey lebih lucu dari Puss in Boots. Maksudku, aku suka Puss in Boots, tapi dia tidak lucu seperti Donkey. Saya akan membuat film Donkey. Saya akan melakukan Shrek lagi dalam dua detik."

COLLIDER | VARIETY

