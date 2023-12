Paul Walker dan 11 Judul Fast and Furious: Episode Balapan Tak Cuma Kebut-kebutan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini 10 tahun yang lalu sejak dunia kehilangan seorang aktor dan salah satu sosok ikonik Hollywood, Paul Walker, dalam kecelakaan tragis.

Kepergian Walker melahirkan kesunyian di balik layar film Fast and Furious, di mana ia menjadi tokoh utama dari film bersekuel ini.

Karya terbesar dan paling diingat dari Paul Walker adalah perannya sebagai Brian O'Conner dalam Fast and Furious yang telah menembus batas-batas keberhasilan di dunia film aksi. Sejak kematiannya, berikut adalah rangkuman sinopsis pengembangan kisah epik dari 11 judul yang membentuk Fast and Furious menjadi film yang dihormati di budaya populer.

-The Fast and the Furious (2001)

Film pertama memperkenalkan dunia balapan jalanan Los Angeles dan mengawinkan polisi Brian O'Conner (Paul Walker) dengan sang pemimpin balap, Dom Toretto (Vin Diesel). Konflik muncul saat Brian terjebak antara tugasnya dan kesetiaannya kepada keluarga baru ini.

-2 Fast 2 Furious (2003)

Dikutip dari Collider, pada film kedua ini Brian kembali bersama teman lamanya, Roman Pearce (Tyrese Gibson) dalam misi menginfiltrasi dunia kejahatan Miami. Aksi balap jalanan dan kejar-kejaran seru menghiasi film ini, bersama dengan teman-teman Brian seperti Tej (Chris “Ludacris” Bridges) dan Suki (Devon Aoki) di kota barunya.

-The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fokus pindah ke Tokyo, memperkenalkan Sean Boswell (Lucas Black) yang terlibat dalam balapan jalanan dan kehidupan drift yang memikat. Munculnya Han (Sung Kang) membuka konsep baru bagi seri ini.

-Fast & Furious (2009)

Reuni Brian dan Dom setelah pemisahan membawa mereka ke bawah dunia kejahatan Meksiko. Kisah cinta, konspirasi, dan balapan ulang merajut kekompakan keluarga Fast and Furious.

-Fast Five (2011)

Franchise beralih ke aksi heist saat Dom dan kru mencuri uang dari seorang pengusaha korup, diikuti oleh kejar-kejaran di Rio de Janeiro. Pertama kali munculnya Dwayne The Rock Johnson sebagai agen Hobbs menambah kemeriahan.

-Fast & Furious 6 (2013)

Dilansir dari Screen Rant, musim keenam ini berkaitan dengan Fast Five. Menghadapi ancaman kriminal Owen Shaw (Luke Evans), Dom dan kru bersatu kembali dengan agen Hobbs untuk menyelamatkan Letty Ortiz (Michelle Rodriguez). Aksi dan drama melanda London.

-Furious 7 (2015)

Setelah akhirnya menjadikan Tokyo Drift sebagai bagian dari plot utama, secara teknis seri film ini bukan lagi sebuah seri prekuel besar. Dalam film ini, kru yang tersisa menghadapi masalah terbesar mereka, yakni Jason Statham. Film ini menjadi penghormatan terakhir bagi Paul Walker setelah kematiannya.

-The Fate of the Furious (2017)

Ketika Dom dikhianati oleh Cipher (Charlize Theron), keluarga yang solid diuji oleh pengkhianatan. Munculnya Jason Statham sebagai antagonis memperumit keadaan.

-Hobbs & Shaw (2019)

Spin-off ini memusatkan perhatian pada Hobbs (Dwayne Johnson) dan Shaw (Jason Statham) yang terpaksa bekerja bersama. Kombinasi humor, kekompakan, dan aksi spektakuler membuatnya menjadi pengalaman yang berbeda namun tetap menghibur.

-F9: The Fast Saga (2021)

Kembali dengan cerita yang penuh aksi, keluarga Fast and Furious berhadapan dengan ancaman baru dari saudara laki-laki Dom saudara lama yang sebelumnya tidak diketahui, Jakob Toretto. Bersama krunya, Dom harus menyelamatkan dunia karena Jakob mengejar MacGuffin, Proyek Aries yang dapat mengendalikan sistem senjata global.

Sementara itu, Han muncul kembali, ternyata Mr. Nobody memalsukan kematiannya di Tokyo. Dilansir dari Digital Spy, film ini mengungkap kematian ayah Dom dan Jakob pada tahun 1989 melalui kilas balik.

-Fast X (2023)

Fast X menghadirkan Dante Reyes, anak tak dikenal dari penjahat Fast Five, Hernan Reyes. Film ini membawa risiko besar bagi keluarga Dom, yang tersebar di seluruh dunia setelah dianggap sebagai teroris oleh Agen. Akhir dramatis di Portugal menimbulkan banyak misteri yang akan diungkap dalam Fast & Furious 11 yang sudah dikonfirmasi.

