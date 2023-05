Surat Fandy Christian untuk Dahlia Poland, Berharap Keluarganya Baik-baik Saja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Fandy Christian akhirnya buka suara setelah dituding telah mengkhianati istrinya, Dahlia Poland. Fandy Christian terlihat mengunggah beberapa tulisan untuk sang istri di Instagram pada Ahad, 21 Mei 2023.

Fandy Christian Tulis Pesan untuk Dahlia Poland, Berharap Semua Baik-baik Saja

Aktor 37 tahun itu mengunggah foto Dahlia Poland dengan keterangan yang indikasikan penyesalan. "Letters to you (Surat untukmu), Dahlia... Kalau akau bilang 'everything will be okay (semua akan baik-baik saja)' pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang 'i feel you (aku mengerti kamu)' ini bohong banget, karena enggak ada yang bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri," tulisnya pada unggahan di Instagram pribadinya.

Ayah dari 3 anak ini akui bahwa dirinya tidak mengetahui kabar sang istri sehingga mengunggah foto tersebut di Instagram. "Tapi yang sebenarnya... Memang aku enggak tahu gimana tanya kabarmu?" tulisnya.

Fandy menyebut bahwa pesannya ini bukanlah pertanyaan tetapi hanya untuk mengonfirmasi harapannya terkait kedamaian dalam keluarga kecilnya. "Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran. Cuma ingin kamu tahu kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik saja. God bless (Tuhan berkati)!" tulisnya.

Tidak hanya itu, Fandy Christian juga mengunggah dua Instagam Story yang berhubungan dengan Dahlia Poland. Pertama, Fandy mengunggah foto tangan bertato bentuk hati yang merupakan milik Dahlia. Selain itu, Fandy Christian juga mengunggah foto bandara dengan keterangan, "Terima kasih buat waktu kamu Dahlia....". Diketahui dari dua foto tersebut, Fandy baru saja bertemu dengan Dahlia yang tinggal di Bali bersama anak-anaknya.

Netizen Tulis Hujatan untuk Fandy Christian

Pada kolom komentar unggahan Fandy Christian tersebut, netizen beramai-ramai menyampaikan opini mereka. Ada yang beranggapan Fandy meminta maaf hanya karena ketahuan memiliki hubungan spesial dengan lawan mainnya di sinetron Jangan Bercerai Bunda. "Alah orang selingkuh mah nyesel karna ketahuan!!! Bukan karna nyeselin perbuatannyaaaa!!! Dengar ya, ngasih kesempatan ke orang yang pernah 'selingkuh' itu sama aja ngasih kesempatan ke mereka supaya main lebih 'bersih' alias mengulang kesalahan yang sama," tutur @tiamaha****.

Beberapa mengakui tidak habis pikir dengan pilihan Fandy untuk mengunggah permohonan maaf di Instagram. "Lagian ya bang, jelas kabar Dahlia lagi 'GAK BAIK-BAIK SAJA' laaahhhh. Badan boleh setrong, tapi hatiii? Ancur bang. Ibarat gelas itu sudah retak, ditambal bisa tapi tetapsaja retak. Bekasnya ada. Minta maaf sanaaa, minta maaaf sambil ngesot-ngesot kalau perlu. Minta maaf juga ke anak-anak eluu bang," komentar @pertiwisa****.

