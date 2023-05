TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahagia dan mengejutkan datang dari Celine Dion yang kembali di industri hiburan lewat debut filmnya yang berjudul 'Love Again' yang akan tayang pada 12 Mei 2023 mendatang di bioskop.

Kembalinya Celine Dion ke industri hiburan setelah dirinya didiagnosa penyakit Stiff Person Syndrome atau sindrom kaku. Stiff Person Syndrome merupakan jenis penyakit langka dan hanya terjadi pada satu atau dua orang dari setiap juta orang yang ada di bumi.

Stiff Person Syndrome adalah sindrom kaku di mana seseorang yang terkena penyakit ini sering mengalami kekakuan pada bagian tubuh dan disertai dengan otot yang kejang-kejang sehingga menyebabkan penderitanya jatuh, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa menggunakan pita suaranya untuk bernyanyi. Biasanya kekakuan tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti emosional, suara keras, dan lain-lainnya.

Cukup lama Celine Dion mengidap penyakit ini selama hampir 2 tahun dan menyebabkan kegiatan tur Eropanya dibatalkan. Perjuangannya untuk kembali sembuh pun tidak main-main. Celine tinggal di rumahnya di Las Vegas dan diasuh oleh saudara perempuannya. Setiap harinya Celine harus melakukan terapi dokter dan mencoba sedikit demi sedikit untuk berolahraga agar kesehatannya bisa kembali normal.

Setelah rehat beberapa waktu akhirnya Celine Dion kembali beraktivitas lagi dengan melakukan debut film bergenre romantis komedi. Tak hanya itu saja, dia juga terlibat dalam soundtrack film tersebut dan merilis 5 single baru. Lalu apa saja fakta menarik selanjutnya? Berikut 5 fakta menarik debut Celine Dion di film Love Again yang menginspirasi.

Kini kabar tentang Celine Dion semakin baik, yang didiagnosa mengidap penyakit langka dan memulai kembali kariernya setelah beberapa kegiatan turnya ditunda. Penyanyi dengan suara emas ini sedang terlibat dalam projek film Love Again yang mana Dion berperan sebagai dirinya sendiri.

"Saya sangat senang melakukan film ini," kata Dion dalam sebuah pernyataan yang kami lansir dari ctvnews.

"Saya pikir ini adalah cerita yang menyenangkan, dan saya harap orang-orang akan menyukainya, dan juga menyukai lagu-lagu barunya." Tambah Dion.

Kesempatan Celine Dion untuk membintangi film Love Again dan beradu akting langsung dengan Priyanka Chopra, aktris cantik dan berbakat yang berasal dari India. Tak hanya Priyanka Chopra, sederet aktor dan aktris lainnya juga turut membintangi film ini seperti Nick Jonas, Sam Heughan, Lydia West, dan lain-lain.

Melansir dari broadwayworld, Celine Dion mengatakan,"saya sangat senang melakukan film ini. Dan memiliki hak istimewa untuk tampil bersama aktor cantik dan berbakat Priyanka Chopra Jonas dan Sam Heughan dalam film fitur pertama saya adalah hadiah yang akan saya hargai selamanya. Saya pikir itu luar biasa cerita yang menyenangkan, dan saya harap orang-orang akan menyukainya, dan juga menyukai lagu-lagu barunya."

Celine Dion kembali dengan merilis lagu berjudul 'Love Again', pada Kamis, 13 April 2023. Ikut beradu akting bersama Sam Heunghan dan Priyanka Chopra.

Selain sebagai pemain di Love Again, Celine Dion juga mengisi soundtrack lagu dengan judul yang sama yakni Love Again. Love Again merupakan salah satu lagu yang masuk ke dalam album terbaru dari Celine Dion. Tak hanya single baru Love Again saja yang ditampilkan dalam film ini. Beberapa lagu dari penyanyi legendaris ini juga dijadikan narasi dan karakter dalam film. Lagu tersebut sebagai berikut:

Love Again

I’ll Be

Waiting On You

Love Of My Life

The Gift

It’s All Coming Back To Me Now

Orpheus & Eurydice (kredit dari Love Again).

All By Myself

Where Does My Heart Beat Now

Celine Wisdom (kredit dari Love Again)

A New Day Has Come

Courage

That’s The Way It Is