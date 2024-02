Celine Dion Tampil Mengejutkan di Grammy Awards, Teringat Kemenangannya 27 Tahun Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi legendaris, Celine Dion mengejutkan penonton dengan kehadirannya di atas panggung Grammy Awards ke-66 pada Minggu, 4 Februari 2024. Kemunculannya yang tidak disangka-sangka ini dihadiahi standing ovation dari seluruh penonton yang hadir diiringi lagu The Power of Love yang ikut dinyanyikan Taylor Swift.

“Terima kasih, semuanya! Aku juga mencintai kalian. Kalian semua terlihat cantik. Aku bahagia bisa berada di sini, dan aku benar-benar serius mengatakannya dari hatiku yang terdalam,” ucapnya sebagai pembuka sebelum mengumumkan pemenang nominasi kategori album terbaik. “Mereka yang diberkati untuk bisa hadir di Grammy Awards tidak boleh menyia-nyiakan cinta dan kegembiraan luar biasa yang dibawa oleh musik ke dalam kehidupan kita dan orang-orang di seluruh dunia."

“Dan sekarang saya sangat gembira bisa mempersembahkan Grammy Awards yang diberikan oleh dua legenda, Diana Ross dan Sting, kepada saya 27 tahun yang lalu,” katanya sebelum mempersembahkan penghargaan Album Terbaik kepada Taylor Swift untuk album Midnight.

Celine Dion Muncul Pertama Kali di 2024 Setelah Idap Stiff Person Syndrome

Dilansir dari Variety, ini merupakan pertama kalinya ia tampil kembali di muka publik di tahun 2024 setelah dirinya didiagnosis mengidap stiff person syndrome (SPS) pada Desember 2022.

Dikabarkan bahwa sebelumnya, pelantun All By Myself tersebut juga sempat terlihat di muka umum untuk menghadiri tur Katy Perry di Las Vegas pada November tahun lalu. Ia seharusnya juga dijadwalkan untuk tampil di sana, tetapi batal dikarenakan kondisi kesehatannya. Selain itu, pemenang lima Grammy itu juga sempat terlihat di pertandingan hoki NHL antara Montreal Canadiens dan Las Vegas Golden Knights di T-Mobile Arena di waktu-waktu tersebut.

SPS sendiri merupakan suatu kelainan neurologis progresif yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang yang membuat penderitanya kesulitan menggerakkan anggota tubuhnya. Pada kasus Celine Dion, penyakit autoimun langka yang menyerangnya ini juga mempengaruhi kemampuan berjalan dan bernyanyi yang dimilikinya. Hal ini disampaikan oleh Claudette Dion, kakak perempuan Celine, yang senantiasa memberitahukan kondisi terkini Celine kepada para penggemarnya.

Claudette mengatakan Celine berjuang keras dalam proses penyembuhannya, tetapi sayangnya ia sudah tidak memiliki kontrol atas otot-ototnya. “Yang menghancurkan hatiku adalah dia selalu disiplin. Dia selalu berusaha keras,” katanya kepada majalah Prancis 7 Jours.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | VARIETY | DAILY MAIL | PEOPLE

