11 Fakta Terbaru Song Hye Kyo, Aktris Ternama Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo merupakan aktris legendaris Korea Selatan yang lahir di Daegu pada 22 November 1981. Ia merupakan sosok aktris spesialis melodrama yang pindah ke Gangnam sesaat setelah orang tuanya bercerai. Hal inilah yang menjadi awal karier Song Hye Kyo di mulai.

Song Hye Kyo pada awalnya seorang atlet figure skating pada bangku sekolah dasar. Pelatihnya mengungkapkan Song Hye Kyo sangat berpotensi mengikuti Olimpiade figure skating untuk mewakili Korea Selatan. Namun saat usianya 14 tahun, ia memutuskan untuk keluar dari olahraga itu setelah memenangkan kompetisi model saat kelas 8 SMP.

Terjun ke dunia entertainment sejak usia belia, tidak mengubah semangat Song Hye Kyo. Pada awalnya ia dipercaya menjadi model sebuah merk seragam sekolah, lalu akhirnya debut dalam drama Korea First Love pada 1996, Autumn in My Heart pada 2000 dan Full House pada 2004 yang membuat namanya dikenal dunia. Berikut 11 fakta menarik Song Hye Kyo.

1. Kisah Perjalanan Cinta Song Joong Ki dan Song Hye Kyo

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo merupakan pasangan selebritas yang terlibat cinta lokasi dari drama Korea Descendants of the Sun pada 2016 dan memutuskan menikah pada 31 Oktober 2017. Namun hubungan pernikahan mereka tidak berjalan lama, karena Song Joong Ki mengajukan perceraian atas Song Hye Kyo pada 26 Juni 2019.

Pada 2017 Song Hye Kyo sempat diwawancarai mengenai pernikahan. Ia mengakui pernikahan bukanlah hal yang mudah, apalagi jika melihat perkawinan orang tua dan orang-orang di sekitarnya yang tidak berjalan dengan baik. Namun biar bagaimanapun, seseorang harus menikah dan berusaha dengan baik mempertahankan pernikahannya, agar tidak memiliki kesalahan yang sama seperti orangtuanya ataupun orang-orang di sekitar Song Hye Kyo.

Hal itu pula yang membuat Song Hye Kyo lebih berhati-hati untuk memutuskan menikah. Namun ternyata tidak selamanya keinginan berjalan dengan baik, sebab pernikahan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki harus berakhir.

Hingga saat ini, Song Hye Kyo masih menjalani kariernya dengan baik. Sementara Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders dikabarkan telah menikah dan akan melangsungkan resepsi pernikahan pada Maret 2023 sambil menunggu buah hati mereka lahir ke dunia dengan sehat dan selamat.

2. Song Hye Kyo Jadi Brand Ambassador Fendi

Milan Fashion Week digelar pada 22 Februari 2023 dan Song Hye Kyo hadir untuk memenuhi undangan fashion show brand Fendi yang meluncurkan koleksi terbarunya untuk Fall/Winter 2023.

Hadirnya Song Hye Kyo disambut hangat oleh banyak orang karena namanya yang sudah dikenal di seluruh dunia. Dalam setiap penampilannya yang anggun dan cantik, perempuan berusia 41 tahun ini selalu terlihat awet muda dengan outfit yang dikenakan dan make up naturalnya sangat menakjubkan.

3. Song Hye Kyo Jadi Pemeran Utama The Glory, Drakor Netflix Tentang Bullying

Song Hye Kyo berperan sebagai Moon Dong Eun dalam drama Korea terbaru berjudul The Glory. Serial Netflix The Glory tayang pada 30 Desember 2022 dan The Glory 2 akan tayang pada 10 Maret 2023.

Serial berjumlah 8 episode ini merupakan garapan sutradara Ahn Gil Ho dan naskahnya ditulis oleh Kim Eun Sook. Kali ini, lawan main Song Hye Kyo adalah Lee Do Hyun yang mengisahkan serial balas dendam mencekam.

The Glory mengisahkan Moon Dong Eun, korban perundungan yang terpaksa putus sekolah, hingga beberapa tahun kemudian melancarkan aksi balas dendam dengan menjadi wali kelas anak-anak yang telah merundung Moon Dong Eun pada masa sekolah. Dalam season kedua yang berjumlah 8 episode, penonton akan menyaksikan kisah balas dendam Moon Dong Eun yang sebenarnya.

4. Song Hye Kyo Mengaku Pertama Kali Ditampar dalam Drama The Glory Setelah 26 Tahun Berkarier

Aktris legendaris Korea Selatan ini telah berkarier selama 26 tahun, dan ia mengaku baru pertama kali ditampar saat memerankan Moon Dong Eun dalam drama The Glory. Saat syuting adegan tersebut, Song Hye Kyo sampai terkejut dan lupa dialog karena dia cukup shock.

5. Song Hye Kyo Mendapatkan Bayaran Berlipat Ganda untuk Perannya di Drama The Glory

Bayaran Song Hye Kyo berlipat ganda dalam memerankan drama ini. Perannya menjadi Moon Dong Eun yang ditampar ternyata bisa menghasilkan bayaran sebesar 200 juta won atau 2,6 miliar rupiah setiap episodenya.

6. Song Hye Kyo Disebut Tua

Song Hye Kyo dikenali sebagai dewi cantik, karena pesonanya yang sangat menakjubkan. Namun beberapa netizen Korea baru-baru ini beranggapan bahwa Song Hye Kyo telah kehilangan pesonanya, setelah melihat konferensi pers The Glory yang menurut netizen terlihat lebih tua. Beberapa netizen menganggap bahwa penampilan Song Hye Kyo yang semiformal terlihat tidak cocok di mata Netizen Korea Selatan. Tapi sindiran itu berubah menjadi kagum kala melihat aktingnya yang total di The Glory.

7. Song Hye Kyo Investasi Rumah

Song Hye Kyo dikenal pandai berinvestasi rumah. Pada awalnya ia membeli sebuah rumah terpisah dari pasangan Shin Ae Ra dan Cha In Pyo dengan harga 5 miliar won atau Rp 60,8 miliar. Lalu Song Hye Kyo menjual rumah tersebut seharga 7,9 miliar won atau Rp 96,1 miliar pada April 2022. Keuntungan dari penjualan itu naik seharga 2,9 miliar won atau 35,3 miliar rupiah.

8. Song Hye Kyo Disebut Gagal Move On dari Song Jong Ki

Setelah bercerai dengan Song Joong Ki, banyak netizen yang menduga bahwa Song Hye Kyo masih belum bisa move on. Dugaan tersebut didasari bukti unggahan di Instagram Song Hye Kyo @kyoo1122, yakni pada 2021 dan 2022, ia selalu mengunggah pemandangan langit tepat di tanggal ulang tahun Song Joong Ki yakni pada 19 September.

Setelah beberapa tahun berlalu dan pada 2022, Song Hye Kyo tidak lagi mengunggah foto langit tepat di hari ulang tahun Song Joong Ki. Namun, banyak netizen masih beranggapan bahwa foto langit berarti, “Meski tak harus berdampingan setidaknya kita masih dapat menikmati langit yang sama”. Semoga saja Song Hye Kyo lekas move on dan menemukan tambatan hati barunya di tahun ini.

9. Song Hye Kyo Masuk ke dalam Kategori Top 20 Tokoh Paling Representatif Korea di Dunia

Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan membagikan hasil survei South Korean National Image 2019 dengan 8.000 responden yang diisi oleh 46 negara di dunia. Melalui hasil survei tersebut, Song Hye Kyo berhasil menempati urutan keempat dengan hasil perolehan 4,1 persen sebagai aktris terpopuler dengan citra yang positif dan baik hati.

10. Song Hye Kyo Menguasai Empat Bahasa

Song Hye Kyo mampu menguasai empat bahasa, yakni Bahasa Korea, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Inggris.

11. Song Hye Kyo Lebih Menyukai Malam Hari

Song Hye Kyo pernah diwawancarai oleh sebuah majalah fashion tentang dirinya yang lebih menyukai malam hari. Bagi dia, malam hari bagi adalah saat yang tenang untuk memanfaatkan waktu luang dan merenung sendirian akan kegiatan yang telah dilakukan seharian.

Itu dia 11 fakta terbaru Song Hye Kyo yang menjadi pemeran utama drama Korea The Glory. Ikuti kisah balas dendam Moon Dong Eun dalam The Glory 2 yang tayang di Netflix pada 10 Maret 2023.

