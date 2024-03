Tuai Pujian Berkat Tampil Di Exhuma, Ini Rekomendasi Drakor yang Dibintangi Lee Do Hyun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Exhuma telah tayang di bioskop Indonesia sejak 28 Februari 2024. Dari sejumlah nama pemeran utama, salah satu aktor yang mencuri perhatian adalah Lee Do Hyun. Ia mendapat peran sebagai karakter dukun dalam film Exhuma. Perannya di film bergenre thriller-misteri itu berhasil mendapat pujian dari sang sutradara.

Lee Do hyun menjadi salah satu talenta muda yang populer dan berbakat di industri hiburan Korea Selatan. Dengan bakat akting dan daya tarik yang khas, ia telah menarik perhatian penonton di berbagai belahan dunia. Perjalanan karier laki-laki 29 tahun tersebut dimulai dari drama Korea Prison Playbook yang tayang pada tahun 2017 lalu.

Film Exhuma menjadi debut bagi Lee Do Hyun di film layar lebar. Sebelumnya, aktor berusia 28 tahun itu pernah membintangi sejumlah drama Korea ternama. Lalu, drakor apa saja yang telah dibintangi oleh Lee Do Hyun?

1. The Good Bad Mother (2023)

Kisah drama The Good Bad Mother berpusat tentang hubungan ibu dan anak, yaitu Jin Young-soon (Ra Mi-ran) dengan Choi Kang-ho (Lee Do-hyun). Young-soon merupakan seorang ibu tunggal yang sehari-hari bekerja mengurus peternakan babi. Young-soon sudah mengasuh Kang-ho seorang diri sejak masih kecil dan membuat dirinya punya gaya didikan yang berbeda.

Berkat didikan disiplin tanpa ampun dari Young-soon, Kang-ho bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses. Ia jadi jaksa ternama dengan kepribadian dingin yang ditakuti banyak orang. Kang-ho juga memilih menjauh dari ibunya agar bisa mengejar karier sekaligus menutupi salah satu rahasia besar yang selama ini dia simpan.

2. The Glory (2022-2023)

The Glory memiliki alur yang maju-mundur dan memperlihatkan kasus bullying yang dilakukan oleh geng terkenal di sebuah sekolah. Seperti dilansir dari netflix.com, Moon Dong Eun adalah siswi SMA yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari Park Yeon Jin dan kawan-kawannya. Moon yang tak bisa menerima kekerasan tersebut akhirnya menyusun rencana balas dendam kepada Park.

Hal unik lainnya yang terjadi setelah perilisan The Glory adalah dua aktor The Glory, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon yang resmi pacaran. Kabar ini pun telah dikonfirmasi oleh masing-masing agensi aktor tersebut.

3. 18 Again (2020)

Jung Da Jung (Kim Ha Neul) menikah dengan Hong Dae Young (Lee Do Hyun) karena hamil duluan, bahkan sebelum mereka lulus SMA. Mereka dikaruniai anak kembar, putra dan putri, yang telah berusia 18 tahun. Sementara itu, Hong Dae Young dipecat dari pekerjaannya dan dipandang rendah oleh keluarganya. Ia menyesali kehidupannya yang kini dicap sebagai pengangguran.

Saat merasa menyesal, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi anak berusia 18 tahun, sementara pikirannya masih seperti dirinya yang berusia 37 tahun.

4. Hotel da Luna (2019)

Pada saat itu, Do Hyun belum terlalu menarik perhatian penonton. Namanya baru naik daun ketika beradu akting dengan IU dalam drama Hotel del Luna yang tayang pada tahun 2019 lalu. Adu akting bersama IU lah yang mengantarkannya mendapat perhatian dari penonton.

Hotel Del Luna berkisah tentang Jang Man Wol (Lee Ji Eun) yang merupakan pemilik Guest House of the Moon. Pada Era Goryeo, Jang Man Wol dikenal sebagai seorang pemberontak pengembara. Kala itu ia bertemu dengan Goo Chung Myung (Lee Do Hyun), sosok prajurit di militer Goryeo yang amat dicintai Man Wol.

5. Youth of May (2021)

Dilansir dari Asianwiki, drakor ini berkisah tentang hubungan asmara Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) dan Kim Myung Hee (Go Min Si). Hwang Hee Tae yang cerdas dan penuh semangat berhasil masuk ke Sekolah Tinggi Kedokteran Universitas Nasional Seoul. Di sisi lain, Kim Myung Hee merupakan seorang perantau di Gwangju. Meski ia hidup sendiri, hari-harinya tetap dipenuhi berbagai kesibukan dalam pekerjaannya sebagai seorang perawat.

