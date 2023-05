Daftar Member WayV dan Fakta Menariknya

TEMPO.CO, Jakarta - Nama grup WayV pasti sudah tidak asing lagi bagi para penggemar musik Korea atau Kpop. Grup ini merupakan salah satu sub unit dari Neo Culture Technology (NCT) yang berbasis di Tiongkok, China. Berada di bawah naungan agensi SM Entertainment, grup ini berisi tujuh orang anggota dan memiliki fans yang disebut dengan WayZenNi.

Meski berada di bawah naungan SM Entertainment, kegiatan promosi WayV diatur oleh Label V. Label V adalah sub label SM Entertainment yang bertanggung jawab pada kegiatan luar negeri SM khususnya promosi di wilayah Tiongkok.

Lantas, siapa saja ketujuh anggota dari WayV tersebut? Simak rangkuman informasi mengenai daftar anggota WayV dan fakta menariknya berikut ini.

1. Kun

Nama Asli: Qian Kun

Nama Korea: Jeon Gon

Nama Panggung: Kun

Tempat, Tanggal lahir: Fujian, 1 Januari 1996

Tinggi badan: 176cm

Golongan darah: B

Posisi di grup: Leader, Main Vocal, Sub Rapper

Fakta menarik dari Kun WayV adalah dia memiliki ketertarikan terhadap pesawat dan ingin memiliki lisensi sebagai pilot. Kun pernah menerbangkan pesawat dan memiliki dua SIM mobil. Selain itu, Kun juga memiliki sertifikat untuk menerbangkan drone dan skydiving. Kun bisa bermain piano dan mahir melakukan beberapa trik sulap.

2. Ten

Nama Asli: Chittaphon Leechaiyapornkul

Nama Korea: Lee Young Heum

Nama China: Li Yong Qin

Nama Panggung: Ten

Tempat, Tanggal lahir: Bangkok, 27 Februari 1996

Tinggi badan: 170cm

Golongan darah: A

Posisi di grup: Main Dancer, Main Vocal, Sub Rapper

Fakta menarik Ten adalah berasal dari Thailand dan berteman dekat dengan Lisa Blackpink dan Bambam GOT7. Ten jago bermain basket dan mahir memainkan alat musik piano. Dia menguasai bahasa Inggris, Thailand, Korea, dan Mandarin, dia juga menyukai olahraga surfing dan snowboarding.

3. Xiaojun

Nama Asli: Xiao Derjun

Nama Korea: Do Deok Jun

Nama Panggung: Xiaojun

Tempat, Tanggal lahir: Guangdong, 8 Agustus 1999

Tinggi badan:

Golongan darah: A

Posisi di grup: Main Vocal, Sub rapper

Fakta menarik Xiaojun adalah dia merupakan peserta ajang survival Tiongkok, ‘X-Fire’. Dia bisa bermain banyak alat musik, mulai dari ukulele, gitar, piano, hingga drum. Memiliki EQ yang tinggi, Xiaojun memiliki hobi membaca buku, menulis lagu, bermain game online, dan menonton film.

4. Hendery

Nama Asli: Won Kunhang / Huang Guanheng

Nama Korea: Hwang Kwan Hyung

Nama Panggung: Hendery

Tempat, Tanggal lahir: Macau, 28 September 1999

Tinggi badan:

Golongan darah: O

Posisi di grup: Main Rapper, Lead Dancer, Sub Vocal

Fakta menarik dari Hendry adalah dia yang takut katak dan memiliki 3 kakak perempuan. Hendery diperkenalkan sebagai SM Rookie pada 17 Juli 2018 dan diumumkan debut pada 30 Desember di tahun yang sama. Laki-laki yang mendapat julukan Aheng dari fans Indonesia ini menguasai empat bahasa, yaitu Kanton, Inggris, Mandarin, dan Korea.

5. Yangyang

Nama Asli: Liu Yang Yang

Nama Korea: Ryu Yang Yang

Nama Panggung: Yangyang

Tempat, Tanggal lahir: Taiwan, 20 Oktober 2000

Tinggi badan:

Golongan darah: O

Posisi di grup: Main Rapper, Main Dancer, Sub Vocal

Fakta menarik dari Yangyang WayV adalah dia memiliki saudara perempuan dan telah menjadi trainee sejak tahun 2016. Dia merupakan anggota termuda di WayV dan pernah tinggal di Jerman selama enam tahun. Yangyang menguasai lima bahasa, yaitu Korea, Mandarin, Inggris, Jerman, dan sedikit bahasa Spanyol. Yangyang bisa bermain biola dan pernah bercita-cita menjadi pembalap.

6. Winwin

Nama Asli: Dong Si Cheng

Nama Panggung: Winwin

Tempat, Tanggal lahir: Wenzhou, 28 Oktober 1997

Tinggi badan: 178cm

Golongan darah: A

Posisi di grup: Lead Dancer, Lead Rapper, Sub Vocal

Fakta menarik Winwin adalah member WayV yang takut ketinggian dan tidak menyukai skinship. Winwin bisa bermain gitar dan piano. Dia juga menempuh pendidikan di The Central Academy of Drama jurusan Tari Tradisional China. Winwin pernah masuk dalam kategori pria tertampan versi TC Candler dalam ‘The 100 Most Handsome Faces of 2018’.

7. Lucas

Nama Asli: Huang Xu Xi / Wong Yuk Hei

Nama Korea: Hwang Wook Hee

Nama Panggung: Lucas

Tempat, Tanggal lahir: Hongkong, 25 Januari 1999

Tinggi badan: 183cm

Golongan darah: O

Posisi di grup: Lead Rapper, Sub Vocal

Fakta menarik Lucas WayV adalah mendapat julukan happy virus karena selalu membuat tertawa temannya. Dia berdarah Tiongkok dan Thailand serta menguasai bahasa Kanton, Mandarin, Inggris, dan Korea. Saat ini Lucas sedang hiatus dari kegiatan grup dan fokus pada kehidupan pribadinya. Meski begitu, belum diketahui kapan Lucas akan kembali melakukan promosi bersama anggota WayV lain.

RADEN PUTRI

