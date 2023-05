Pandora: Beneath the Paradise Tamat, Lee Sang Yoon: Proyek yang Paling Berarti

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Pandora: Beneath the Paradise telah menayangkan episode terakhirnya pada Minggu, 30 April 2023. Aktor Lee Sang Yoon mengungkapkan bahwa memerankan karakter jahat di Pandora: Beneath the Paradise telah menjadi pengalaman berharga dalam karier aktingnya.

"Ini adalah waktu yang berharga dan bermakna karena saya dapat menunjukkan sisi berbeda yang belum pernah saya lakukan dalam karya saya sebelumnya dengan karakter ini. Ini akan dikenang sebagai proyek yang berarti dalam karier akting saya," kata aktor 41 tahun tersebut, dikutip dari The Korea Times, Senin, 1 Mei 2023.



Lee Sang Yoon Reuni dengan Tim One the Woman



Lee Sang Yoon, yang bertemu kembali dengan sutradara Choi Hyeong Hun setelah One the Woman, mengungkapkan kepuasan bekerja dengan tim lagi. "Sangat menyenangkan bisa berkumpul dan bekerja lagi dengan tim seri 'One the Woman' saya sebelumnya, termasuk sutradara Choi. Saya senang mendapat kesempatan untuk bekerja dengan naskah penulis Kim dan Hyun," katanya.

Lee Ji Ah dan Lee Sang Yoon dalam drama Pandora: Beneath the Paradise. Foto: Instagram/@tvn_drama

Pandora: Beneath the Paradise tamat di episode 16 dengan rating pemirsa 4,4 persen. "Saya telah mengumpulkan kenangan indah dengan serial ini saat saya bekerja dengan sesama aktor yang luar biasa untuk membuat adegan dan lingkungan kerja yang menyenangkan bersama. Jadi rasanya sangat pahit bahwa serial ini telah berakhir," kata Lee Sang Yoon.

Sinopsis Pandora: Beneath the Paradise



Pandora: Beneath the Paradise berkisah tentang kehidupan seorang perempuan, Hong Taera (Lee Ji Ah) yang terlihat sempurna dan membuat banyak orang iri kepadanya. Menikah dengan seorang developer sukses, Pyo Jae Hyun (Lee Sang Yoon) serta seorang anak perempuan yang penyayang, semuanya berjalan sempurna dalam hidupnya. Taera hanya berharap dirinya dapat mengingat bagaimana ia bisa sampai di titik ini.

Kutukan Taera yang membuatnya tidak dapat mengingat masa lalu mulai mengganggunya ketika ingatannya perlahan mulai kembali, dan ia menyadari bahwa dirinya hanyalah pion dalam sebuah permainan yang rumit. Tergerak untuk mengambil alih kendali, melindungi keluarganya, dan membalas dendamnya kepada dalang di balik semua ini, Taera harus menanggalkan gaun malamnya yang elegan dan menggantinya dengan jaket kulit berlumur darah serta pistol kaliber 28 dalam Pandora: Beneath the Paradise.

