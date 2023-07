Lee Ji Ah dan Kang Ki Young Bantu Pasangan Bermasalah di Drama Great Problem Solver

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Ji Ah dan Kang Ki Young akan membintangi drama Korea baru. JTBC mengumumkan pada Rabu 5 Juli 2023, bahwa Lee Ji Ah dan Kang Ki Young akan berperan sebagai pemeran utama dari drama mendatang, "Great Problem Solver". Drama ini bercerita tentang pemecah masalah perceraian terbesar Korea yang mengakhiri kehidupan pernikahan bermasalah klien mereka.

Lee Ji Ah berperan sebagai Kim Sa Ra, yang merupakan pemimpin tim dari perusahaan penyelesaian perceraian Solution. Kim Sa Ra adalah menantu keluarga di belakang firma hukum terbaik di Korea, tetapi dia kehilangan segalanya dalam semalam setelah dikhianati oleh suaminya. Setelah itu, dia berubah menjadi pemecah masalah perceraian yang memberikan solusi yang disesuaikan dengan sempurna bagi mereka yang dirugikan dan ingin menghukum pasangan buruk mereka.

Kang Ki Young berperan sebagai mitra bisnis Kim Sa Ra dan penasihat penasihat Solution, Dong Ki Joon. Selama menjadi jaksa, Dong Ki Joon menunjukkan rasa ketekunan dan intuisi yang luar biasa hingga ia mendapat julukan "Shepherd". Dia memiliki tingkat penuntutan tertinggi di Kantor Kejaksaan Distrik Barat Daya, tetapi karena beberapa alasan, dia mundur dari posisinya, menimbulkan keingintahuan akan latar belakangnya.

Saat keduanya menyelesaikan kasus bersama satu per satu, Kim Sa Ra dan Dong Ki Joon berangsur-angsur semakin dekat, menciptakan ketegangan romantis bersama dengan chemistry yang beragam dalam drama balas dendam yang akan datang. “‘Great Problem Solver’ adalah sebuah drama di mana pahlawan jarak dekat yang realistis memberikan solusi yang sedikit menyakitkan bagi pasangan di seluruh dunia," menurut keterangan tim produksi. "Silakan nantikan penampilan aktor Lee Ji Ah dan Kang Ki Young yang akan menyampaikan pesan ini dengan lebih tulus dari siapa pun.”

Lee Ji Ah dikenal lewat perannya dalam drama "The Penthouse: War in Life" di tahun 2020 hingga 2021. Wanita berusia 44 tahun itu baru-baru ini berperan dalam drama “Pandora: Beneath The Paradise”. Sebelumnya dia juga berakting dalam drama "My Mister", "Thrice Married Woman" di , dan masih banyak lainnya.

Sementara Kang Ki Young semakin populer berkat perannya dalam drama "Extraordinary Attorney Woo" di tahun 2022. Dia juga berperan dalam drama "What's Wrong with Secretary Kim", "Weightlifting Fairy Kim Bok-joo", "Oh My Ghost" dan lainnya. Selain Gream Problem Solver, dia juga akan berperan dalam The Uncanny Counter 2.



