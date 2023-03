Pandora: Beneath the Paradise, Drama Korea Thriller Baru yang Dibintangi Lee Ji Ah

TEMPO.CO, Jakarta - Pandora: Beneath the Paradise merupakan drama Korea terbaru yang menampilkan Lee Ji Ah sebagai pemeran utama. Drama thriller karya penulis ternama Korea, Kim Sunok ini akan tayang di Disney+ Hotstar pada Sabtu, 11 Maret 2023.



Sinopsis Pandora: Beneath the Paradise



Hidup Hong Taera yang terlihat sempurna membuat banyak orang iri kepadanya. Menikah dengan seorang developer sukses, serta seorang anak perempuan yang penyayang, semuanya berjalan sempurna dalam hidupnya — Taera hanya berharap dirinya dapat mengingat bagaimana ia bisa sampai di titik ini.

Kutukan Taera yang membuatnya tidak dapat mengingat masa lalu mulai mengganggunya ketika ingatannya perlahan mulai kembali, dan ia menyadari bahwa dirinya hanyalah pion dalam sebuah permainan yang rumit. Tergerak untuk mengambil alih kendali, melindungi keluarganya, dan membalas dendamnya kepada dalang di balik semua ini, Taera harus menanggalkan gaun malamnya yang elegan dan menggantinya dengan jaket kulit berlumur darah serta pistol kaliber 28 dalam Pandora: Beneath the Paradise.

Pemeran dan Karakter Pandora: Beneath the Paradise



X

Lee Ji Ah berperan sebagai Hong Taera, seorang perempuan yang hidupnya hancur saat ingatan masa lalunya kembali. "Naskahnya sangat bagus sehingga saat saya mulai membacanya, saya merasa seperti terpikat oleh karakter Hong Tae Ra," kata Lee Ji Ah, dikutip dari Soompi. "Saya menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan bagaimana saya dapat menemukan cara baru untuk mengekspresikan Hong Tae Ra atau poin baru untuk membedakan karakternya, dan saya banyak mendiskusikan (pertanyaan ini) dengan sutradara, penulis, dan staf.”

Lee Sang Yun sebagai Pyo Jaehyun, suami Taera dan pimpinan perusahaan Hatch. Jang Hee Jin sebagai Ko Haesoo, pembawa berita ternama di YBC. Park Ki Woong sebagai Jang Dojin, putra kedua dari grup Kumjo. Bong Tae Gyu sebagai Koo Sungchan, direktur dari pusat riset perusahaan Hatch.

Pandora: Beneath the Paradise ditulis oleh Kim Sunok, sosok di balik serial sukses The Penthouse: War in Life dan Return, dan disutradarai oleh Choi Young Hoon (One the Woman, Good Casting), serta diproduksi oleh Studio Dragon, anak perusahaan dari CJ ENM.

