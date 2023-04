Profil Park Eun Bin, Aktris Korea Pemenang The Daesang yang Multitalenta

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Baeksang Arts Awards 2023 para aktor dan aktris menerima penghargaan dari kategori tertentu, salah satunya Park Eun Bin yang meraih penghargaan Daesang karena penampilannya yang luar biasa dalam drama Korea Extraordinary Attorney Woo. Sebagai seorang aktris yang berbakat, ia memiliki kemampuan yang unik dalam memerankan karakter seorang pengacara yang mengidap autisme, dan berhasil memecahkan kasus-kasus tersebut dengan cara yang tak biasa.

Baeksang Arts Awards 2023 telah diselenggarakan pada Jumat, 28 April 2023. Baeksang Arts Awards merupakan ajang penghargaan paling bergengsi dan terkenal di Korea Selatan. Acara ini juga dihadiri oleh sederet aktor-aktris terkenal di Korea Selatan.

Lantas siapa sosok Park Eun Bin? Berikut profil Park Eun Bin, Artis Korea pemenang The Daesang yang multitalenta.

Profil Park Eun Bin

Park Eun Bin merupakan aktris asal Korea Selatan yang lahir pada 4 September 1992, Seoul, Korea Selatan. Pemilik paras cantik ini memiliki golongan darah A. Sosok Park Eun Bin mengawali karirnya sejak usia 4 tahun sebagai aktris cilik yang multitalenta. Tak berhenti sampai situ aja, hingga kini popularitas yang dimilikinya semakin meroket bahkan beberapa film dan serial drama yang dibintanginya kerap masuk dalam kategori populer.

Park Eun Bin merupakan anak bungsu, dirinya memiliki kakak yang usianya terpaut 4 tahun di atasnya. Meski menjadi aktris terkenal, dirinya tidak mengesampingkan pendidikan. Park Eun Bin diketahui Universitas Sogang di Mapo-gu, Seoul dengan jurusan Psikologi dan Komunikasi Media Dnegan tujuan memahami dengan baik mengenai ilmu filsafat agar dapat menunjang karir kedepannya di industri hiburan. Universitas Sogang di Mapo-gu, Seoul merupakan universitas yang terkenal di Korea Selatan. Saat ini Park Eun Bin berada di bawah naungan agensi Namoo Actors.

Sama seperti aktris lainnya, Park Eun Bin kerap membagikan moment pribadinya lewat akun sosial media Instagramnya @Eun_Binning0904. Dirinya pun pernah membagikan postingan saat sedang memainkan piano dan biola dengan sangat lihai.

Perjalanan Karier Park Eun Bin

Untuk mencapai posisi saat ini tidaklah mudah, Park Eun Bin harus melewati serangkaian proses yang tidak mudah. Sejak usia 4 tahun Eun Bin sudah mulai mengawali karirnya sebagai aktris cilik. Awal debutnya, dia menjadi model cilik untuk pakaian anak pada 1996. Sejak saat itu Park Eun Bin telah membintangi banyak iklan.

2 tahun kemudian di usianya yang masih belia, 6 tahun. Eun Bin memulai debutnya di bidang akting. White Nights 3.98 menjadi debut pertama Park Eun Bin di dunia akting. Setelah itu, dia juga membintangi drama series utama seperti The Legend dan Stained Glass serta bermain di Dream High. Secara keseluruhan, Park Eun Bin telah membintangi lebih dari 40 drama series.

Beranjak ke usia 8 tahun, Park Eun Bin berkesempatan untuk terlibat dalam dunia perfilman dan telah membintangi beberapa film seperti A Girl's Prayer dan Secretly, Greatly. Pada 2012, dia memperoleh peran utama dalam film Operation Proposal. Berikut rekomendasi drama Korea populer yang pernah dibintangi oleh Park Eun Bin. Silahkan simak informasi lengkapnya di bawah ini.

1. Extraordinary Attorney Woo (2022)

2. The King's Affection (2021)

3. Do You Like Brahms? (2020)

4. Hot Stove League (2019)

5. The Ghost Detective (2018)

6. Judge vs. Judge (2017)

7. Father, I'll Take Care of You (2016)

8. Secret Door (2014)

9. Operation Proposal (2012)

10. Queen Seondeok (2009)

Nah, itulah profil dan perjalanan karier Park Eun Bin sebagai aktris Korea yang berbakat.



